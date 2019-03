von SK

Zwei leicht Verletzte und ein Sachschaden von mehr als 18 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 11.15 Uhr in der Bahnstraße im Engener Stadtteil Welschingen. So schildert die Polizei den Hergang des Unfalls. Eine 33-jährige VW-Lenkerin befuhr die Bahnstraße in Richtung Engen und verlangsamte das Fahrtempo, um an einer Engstelle den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hierbei überholte ein nachfolgender 20-jähriger Audi-Fahrer die wartende Autofahrerin, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Um eine Frontalkollision mit dem Laster eines entgegenkommenden 29-jährigen Mannes zu verhindern, wich der Audi-Fahrer nach links aus und fuhr auf den angrenzenden Gehweg. Der Lasterfahrer wich ebenfalls nach links aus und prallte hierbei gegen den VW der wartenden 33-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Audi-Fahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.