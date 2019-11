Die Arbeiten des forstlichen Revierdienstes müssen von nun an ausgeschrieben werden und dürfen nicht mehr länger durch das Land Baden-Württemberg durchgeführt werden. Das hat das Bundeskartellamt entschieden. Die entsprechenden Leistungen – wie den gemeinschaftlichen Holzverkauf, die jährliche Betriebsplanung, die forsttechnische Betriebsleitung und den Revierdienst – übernimmt nun die Untere Forstbehörde.

Kostensteigerung von 40 Prozent

Bernhard Hake, Leiter des Kreisforstamts, stellte die Bedingungen des aktuell vorliegenden Vertragsentwurfs dem Gemeinderat vor. Für dieses Jahr zahlte die Stadt Engen rund 62 000 Euro für Betriebsplanung, -leitung und Revierdienst. Hinzu kamen Gebühren für den Holzverkauf in Höhe von rund 4000 Euro.

Insgesamt betrug die Belastung 65 904,71 Euro. Der neue Vertrag mit der unteren Forstbehörde sieht einschließlich der Umsatzsteuer und abzüglich des Gemeindewohlausgleichs ein jährliches Entgelt von 84 858 Euro vor. Hinzu kommen die Kosten für den Holzverkauf von rund 20 000 Euro. So würden die Kosten von rund 66 000 Euro auf rund 110 000 Euro ansteigen. Das wäre eine Steigerung von 40 Prozent. Damit läge Engen landesweit im Mittelfeld, erläuterte Hake.

Stadt rechnet mit roten Zahlen

„Wir werden mit Zahlen im roten Bereich in den nächsten Jahren leben müssen“, so Bürgermeister Johannes Moser zum Forstbetrieb. Stadtrat Jürgen Waldschütz fragte aufgrund steigender Kosten für eingekaufte Leistungen nach, warum die Stadt nicht wieder einen eigenen Förster einstelle. Hake gab hierauf zu verstehen, dass die Stadt dann neben den Personalkosten auch das Risiko für etwaige Vertretungen im Krankheitsfall tragen müsse sowie die Kosten für Pensionslasten, was sonst die Untere Forstbehörde trage.

Engen Dem Engener Wald geht es besser als anderen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich sehe mit den Zahlen wenig Alternativen“, resümierte UWV-Sprecher Armin Höfler. Der Vertrag soll auf fünf Jahre abgeschlossen werden, aber nach drei Jahren noch einmal überprüft werden. Einstimmig gab der Gemeinderat zu verstehen, dass er mit der Übernahme der Forstdienstleistungen durch die Untere Forstbehörde einverstanden ist und beauftragte die Verwaltung, die entsprechenden Verträge vorzulegen.