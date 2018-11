Der Titel der Ausstellung "inMotion" (immer in Bewegung) ist gut gewählt. Monika Rosenberger begibt sich in ihrer Bilderwelt auf eine Entdeckungsreise und nimmt den Betrachter mit. In hellen Farben strahlen die Bilder Leichtigkeit aus, erst bei näherem Hinschauen treten aus verschwommenen Konturen die Motive in Erscheinung. Das Städtische Museum Engen zeigt eine Ausstellung der in Stockach lebenden Künstlerin.

"Woher kommen wir? Wer sind wir und wohin gehen wir?" Die Frage nach dem Weg ist eine der existentiellen Fragen der Menschheit", hob Laudatorin Ulrike Niederhofer hervor, dass in Rosenbergers Kunst nicht erst seit der Flüchtlingswelle Boote, Fußspuren und Menschen neben anderen Symbolen auftauchen. Es seien Sinnbilder für den Weg und die Spuren, die wir hinterlassen und die für das Kommen und Gehen im Leben eines Menschen stehen.

Bild entwickelt sich während des Malprozesses

Experimentierfreudig fügt Rosenberger in vielen Bildern verschiedene Techniken zusammen, spontan und intuitiv begibt sie sich in das Bild hinein, es entwickelt sich während des Malprozesses. Der Betrachter kann die Bilder erkunden, durch sie weitergehen und weiterdenken.

Aus der anfänglichen Wahrnehmung, die Leichtigkeit suggeriert, wird ein weglaufender Mensch erkennbar oder ein Gitter, das Begrenzung schafft.

Künstlerin bezieht Stellung zu den Menschenrechten

"Die Leichtigkeit erhält etwas Schweres. Die Idylle ist trügerisch, sie kippt", erläuterte Niederhofer an zahlreichen Bildern. Pfähle würden zu Zäunen, Menschen zu Soldaten, Boote zu Gefängnissen." Was heute schön anzusehen ist, sei morgen vielleicht schon etwas anderes. Gezeigt werden auch 19 Bilder, in denen die Künstlerin Stellung zu den Menschenrechten bezieht.

"In einer Zeit extrem schneller Veränderungen leben wir auf der Überholspur, hasten durchs Leben, die Wahrnehmung ist nur noch fragmentarisch", so Niederhofer. Sie fragte: "Ist der Mensch dort angekommen, wo er hin möchte? Wohin gehen wir?"

Die Ausstellung "inMotion" ist bis zum 13. Januar in Engen zu sehen

