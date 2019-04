von Jürgen Waschkowitz

Engen – Erfreuliche Auswirkungen der Fasnacht für die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz: Die OASE-Frauengruppe Engen, eine katholische Gruppe jüngerer Frauen in der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau, übergab im Rahmen einer kleinen Feier den Betrag von 1500 Euro einer Spendenaktion an die Einrichtung. Es gibt in Engen drei katholische Frauengruppen, die nicht nur sehr aktiv sind, sondern sich auch sozial engagieren. "Wir sind eine Gruppe von 20 Mitgliedern, die fast alle Kinder und auch schon Enkel haben", stellt Sprecherin Iris Bieler die OASE- Gruppe vor. "Wir treffen uns einmal im Monat zu verschiedenen Veranstaltungen und auch Ausflügen. Eine sehr wichtige Aufgabe ist unsere jährliche öffentliche Fasnetveranstaltung, "Frauenfasnet" genannt. Nachmittags und abends führen wir ein buntes Programm auf, zu dem Jede und Jeder, der Lust auf gute Laune hat, eingeladen ist." Die Auftritte erfreuten sich großer Aufmerksamkeit und seien in der Regel sehr gut besucht. "Üblicherweise verlangen wir keinen Eintritt, sondern bitten um Spenden für einen guten Zweck", erklärt die Sprecherin. "Bei den diesjährigen Aufführungen haben wir um Spenden für die Kinderhospizarbeit im Landkreis Konstanz gebeten", fährt sie fort. Der Zufall wollte es, das dann am Wochenende vor der Aufführung noch ein größerer Bericht über genau diese Arbeit im Südkurier war. Das sei großartig und passend gewesen, so dass 1.208,00 Euro das Spendenglas füllten.

Betrag wird aufgerundet

"Diesen tollen Betrag haben die OASE-Frauen dann noch auf 1.500 Euro spontan aufgerundet", freut sich Iris Bieler. Aber nicht nur sie, sondern auch Alexandra Maigler, die Ansprechpartnerin des Kinderhospiz, die die Spende entgegennahm. "Wir bekommen zwar für unsere Arbeit Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge. Aber wir sind auch auf Spenden angewiesen", erklärte sie und bedankte sich herzlich bei der OASE Gruppe.

"Alles ist besser als Schweigen". Unter diesem Motto bietet das Kinder- und Jugendhospiz im Landkreis Konstanz Hilfe und Unterstützung als Einzel- oder Gruppenangebote für trauernde Kinder und Jugendliche in der Familie oder einer sozialen Gemeinschaft, sowie für betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, stellte Alexandra Maigler vor. "Unsere Angebote dienen der Annäherung an die Themen Krankheit, Abschied, Verlust, Trennung, Sterben und Tod", beschreibt sie die Inhalte der Angebote. "Wir sind für Betroffene da und stehen Ihnen zur Seite, bieten aber auch denen Hilfe an, die mit der schwierigen Situation umgehen müssen oder trauern. Und wir gehen auch in Schulen oder veranstalten Workshops, wenn in einer Klasse oder Gruppe direkt oder indirekt betroffene Kinder oder Jugendliche sind."

Wer Hilfe braucht: Ansprechpartnerin ist Alexandra Maigler, (07531)69138 oder -19, Email: kinderhospizarbeit@hospiz-konstanz.de