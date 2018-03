Engen Fanfaren wandern durch die Gassen

Die Stadt Engen organisiert das nächste Nachtwächtertreffen. Ein großer Nachtumzug zusammen mit dem Fanfarenzug ist geplant. Am 14. April wird's historisch in der Altstadt

Einbrecher und Diebe nutzten schon immer das Dunkel der Nacht, um sich an fremdes Eigentum heranzumachen. Auch in Engen trieben sie ihr Unwesen. So entstand vor rund 200 Jahren die Idee, Nachtwächter mit dem Schutz der Bürger zu beauftragen, während diese schliefen. Heute übernehmen Polizisten diese Aufgabe. "Aber wir wollen gerade den jungen Menschen zeigen, wie es früher war", erklärt Manfred Seidler, der bei Führungen in die Rolle des Nachtwächters schlüpft. Um die Tradition zu wahren und Interessierte in das Jahr 1800 zurückzuversetzen, organisiert die Stadt Engen immer wieder öffentliche Führungen mit dem Nachtwächter und seiner Bürgersfrau, Brigitte Meßmer. Bei dem abendlichen Rundgang durch die Altstadt kann man Engen aus einem eher unbekannten, aber vor allem historisch-charmanten Blickwinkel betrachten.

In diesem Jahr richtet die Stadt darüber hinaus das Nachtwächtertreffen aus. Dazu werden alle Berufkollegen der Nachtwächter- und Türmerzünfte aus ganz Baden-Württemberg eingeladen. Egal ob aus Heidelberg oder Bruchsal, alle machen sich in das historische Städtchen Engen auf. "Die Stadt Engen freut sich schon jetzt auf dieses außergewöhnliche Ereignis. Kaum eine andere Stadt kann für so eine Veranstaltung eine schönere Kulisse bieten", sagt Bürgermeister Johannes Moser.

Die öffentliche Veranstaltung beginnt am 14. April ab 19.30 Uhr in der Engener Altstadt. Dort wird ein Nachtumzug mit allen anwesenden Nachtwächtern in den traditionellen Gewändern stattfinden. Begleitet wird die Truppe vom Fanfarenzug Engen in seiner schönen Tracht. Der Fanfarenzug feiert dieses Jahr seinen 60-jährigen Geburtstag, weshalb das Nachwächtertreffen und der Jubiläumsumzug verknüpft werden. So werden rund zwölf Fanfarenzüge sowie 20 Nachtwächter- und Türmerzünfte gemeinsam den nächtlichen Umzug gestalten.

Für die Anhänger der Fanfarenzüge geht es dann weiter in die Stadthalle zur SWR1-Party. Maik Schieber, SWR1-Diskjocky, wird dort die größten Pop- und Rock-Hits aus fünf Jahrzehnten auflegen, um das Jubiläum des Vereins ausgiebig zu feiern. Mit gutem Sound, Lichteffekten und Discokugel soll so die Stimmung zum Kochen gebracht werden. Einlass ist ab 20 Uhr, der Fanfarenzug rechnet laut Pressemitteilung mit rund 900 Gästen. Ab 20.15 Uhr findet in der Halle als freiwilliges Angebot für die Gäste ein Tanz-Crashkurs statt, durchgeführt von der Tanzschule Seidel. Offizieller Beginn der SWR1-Party ist 21 Uhr.

Am darauffolgenden Sonntag, dem 15. April, wird für die Vereine der Nachtwächter ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert. Um 11.30 Uhr präsentieren sich alle Nachtwächter- und Türmerzünfte, der verschiedenen Ortschaften aus ganz Baden-Württemberg, auf der Freilichtbühne hinter dem Engener Rathaus.

"In Emmingen, wo ich herkomme, gab es früher sogar zwei Nachtwächter: Einer hat aufgepasst, während die Leute in der Kirche waren und einer in der Nacht", verrät Brigitte Meßmer. Sie feierte erst vor einigen Wochen ihr 30-jähriges Jubiläum bei der Stadt Engen. Die Rolle der Bürgersfrau übernimmt sie schon seit 2002. "Ich mache das, damit die Tradition nicht verloren geht, es ist eine tolle Sache und alle haben immer Freude daran. Es bereichert ganz einfach den Alltag. Heute ist es unterhaltsam. Man darf aber nicht vergessen, dass Nachtwächter früher für die Menschen lebenswichtig waren", erklärt Brigitte Meßmer.

Ein Nachtwächtertreffen wie dieses, findet jedes Jahr in einem anderen Ort statt. In Engen schon zum zweiten Mal. Das erste wurde im Jahre 2006 ausgerichtet. Da der Veranstalter die Treffen aus der eigenen Vereinskasse nicht alleine tragen kann, beteiligen sich die Stadt Engen und der Touristik Verein finanziell daran.

Ruprecht Seidler, Urgroßvater von Manfred Seidler, war von 1886 bis 1924 der letzte Nachtwächter der Stadt Engen. Manfred Seidler schlüpft wie seine Kollegin Brigitte Meßmer auch schon seit 16 Jahren in das Gewand des Nachtwächters und erhält so die Tradition seines Urgroßvaters. Auf die Frage, warum ihm das am Herzen liegt, antwortet er: "Es ist schön, den Leuten eine Freude zu machen. Ein Nachtwächter ist einmal verstorben, weil ihn der gefrorene Inhalt eines Nachttopfs erschlagen hat, so was kann man sich heute nicht mehr vorstellen", erzählt er schmunzelnd.

Seit etwa zweieinhalb Jahren hilft ein weiteres Paar den Beiden aus: Lara Baumgärtel, ebenfalls als Bürgersfrau und Alexander Seitz als Nachtwächter.

Das Treffen kompakt

Das Programm: Am Samstag, 14. April, findet nach dem Eintreffen der Nachtwächter- und Türmerzünfte im Hotel "Engener Höh" um 14.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Baden-Württembergischen Zunft bei Kaffee und Kuchen statt. Um 18.30 Uhr gibt es zusammen mit dem historischen Fanfarenzug Engen einen Empfang mit Bürgermeister Johannes Moser im Städtischen Museum. Nach dem Nachtumzug um 19.30 Uhr kehren die Nachtwächterzünfte zurück ins Hotel, um dort gemeinsam zu Abend zu essen. Am Sonntag 15. April gibt es einen Gottesdienst um 10.30 Uhr mit anschließender Vorstellung der Zünfte auf der Freilichtbühne hinterm Rathaus in Engen. Zum Abschluss gibt es Sonntagmittag um 13 Uhr ein gemeinsames Mittagessen.

Die Geschichte der Nachtwächter: Der Beruf des Nachtwächters kam mit dem Entstehen der ersten größeren Städten im Mittelalter auf. Der Nachtwächter sorgte nachts für Recht und Ordnung und sagte teilweise die Stunden an. Nachtwächter warnten die schlafenden Bürger vor Feuer, Dieben oder sonstigen Gefahren. Er hatte das Recht, auffällige Personen zu befragen und wenn nötig auch festzunehmen. Oft wurden Nachtwächter trotz ihrer wichtigen Funktion nicht bezahlt und lebten in einfachen Verhältnissen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie nach und nach durch eine flächendeckende Straßenbeleuchtung in den Städten und neue Polizeigesetze ersetzt. (mha)

