von Jürgen Waschkowitz

Engen-Welschingen – Erneut hat sich das närrische Rollidorf Welschingen gegen die Macht aus dem Rathaus in Engen gewehrt und seine Selbstständigkeit unter Beweis gestellt. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden in Arbeitshaft übernommen und der Bürgermeister zum Rolli-Lehrling befördert.

Getreu dem diesjährigen Motto "Der Rolli guckt aus dem Fenster, wir begrüßen Hexen, Geischter und Gespenster" setzte sich eine große Schar "Ertenhag-Geischter" für den Erhalt der Natur ein und verdammte Profitgier beim Kiesabbau.

Hofnarr Johannes Moser und Zunftmeister Werner Kohler wurden von den Ertenhag Geischtern mit Orden ausgezeichnet. Bild: Jürgen Waschkowitz

Hatte Zunftmeister Werner Kohler noch den Bürgermeister als Hansele tituliert, gefiel ihm dann seine Aufgabe als Hofnarr sogar noch besser. "Große Verkleidung hast Du gar nicht nötig, als Bürgermeister bist du doch das ganze Jahr Hofnarr", war er sich mit dem Bürgermeister schnell wieder einig.

In einem Hexenwagen wurden die einzelnen Verantwortlichen der Stadtverwaltung dann in Bedienstete der Rollizunft verhext und mussten ihr zu Diensten sein. So wurde aus dem Hauptamtsleiter Toilettenreinigungsangestellter allein für Damen, der Wirtschaftsförderer ein Kellner und der Stadtbaumeister zum Hundehalter.

Einsatz für den Wald

Mit dem Versprechen, die Energiewende in Welschingen einzuleiten und das Rathaus zu sanieren, wurde der Bürgermeister entlassen und ihm für die Zukunft viel Glück als Hofnarr in Engen gewünscht. Heftig wollen sich die Ertenhag-Geischter für die grünen Zukunft in ihrem Wald einsetzen und ihn gegen die Kiesgier verteidigen, versprach und warnte Obergeischt Armin Höfler.