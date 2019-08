Was sich der Chef wieder erlaubt, unerhört! Egal ob am Band bei der Alu, im Lehrerzimmer oder im Rathaus: Zwischen 8 Uhr morgens und abends verstreichen im Hegau keine drei Minuten, in denen nicht irgendein Arbeitnehmer sauer auf seinen Vorgesetzten wäre. Sicher, meistens hat es auch einen Grund, wenn man seinen Boss auf den Mond schießen möchte. Aber heute wollen wir die Abschussrampe ausnahmsweise zu Hause lassen.

Heute gilt es, den Frauen und Männern an der Spitze Danke zu sagen. Denn immerhin schicken sie uns nicht zum Nachsitzen. „Das wäre ja noch schöner“, mögen Sie jetzt sagen. Aber tatsächlich gibt es heute noch Menschen, die längst die Schulbank verlassen haben, und trotzdem dazu verdonnert werden, anzutreten, obwohl sie eigentlich gerade frei hätten.

Die Reisepläne durchkreuzt

Antonio Rüdiger zum Beispiel. Im Januar wollte der Nationalverteidiger den Nachwuchstalenten seiner Spieleragentur einen Besuch abstatten, die gerade ihr Trainingslager in Rielasingen abhielten. Der Flug von London nach Zürich und die anschließende Fahrt in den Hegau, alles war organisiert. Doch dann machte Chelsea-Trainer Maurizio Sarri einen dicken Strich durch die Reisepläne. Straftraining statt freier Tag, Fehleranalyse statt Verreisen.

Hätte er Felix Magath zum Trainer gehabt, hätte Rüdiger vermutlich den ganzen Straftag damit zugebracht, Medizinbälle zu wuchten. Oder sich 14 Kilometer durch den Wald zu quälen, nur um dann festzustellen, dass der Coach alle Wasserflaschen ausgeschüttet hat.

Deutschen Profis geht es nicht besser

Antonio Rüdiger ist nicht der einzige Profi mit Beziehungen in unsere Region, der dieses Jahr unter dem Zorn seines Trainers leiden musste. Anfang der Woche hatte SC-Freiburg-Spieler Christian Günter vor, den Fußballnachwuchs in Engen zu besuchen. Aber nichts da. Christian Streich strich seiner Mannschaft den freien Tag.

2018 hatte Christian Günter (Mitte) von Freiburg-Trainer Christian Streich noch freibekommen. Unser Bild des damaligen Olli Sorg & Friends Fußballcamp zeigt ihn zusammen mit Florian Niederlechner (links) und Oliver Sorg. | Bild: Schottmüller, Daniel

Dem Organisator des Engener Fußballcamps, Nürnberg-Profi Olli Sorg, wäre es beinahe genauso ergangen. Nach der 0:4 Niederlage seines Vereins am Montag hatte der Trainer ebenfalls eine Strafeinheit angekündigt. Am Dienstagvormittag selbst zeigte er sich dann doch gnädig und Sorg schaffte es einige Stunden später noch zum Treffen mit den Hegauer Fußballtalenten. Genauso wie Rüdiger übrigens, der an jenem Januartag am späten Abend in Rielasingen eintraf.

Ihr Engagement ist den beiden Fußballspielern anzurechnen. Aber wir hätten da einen Vorschlag: Liebe Proficlubs, streicht euren Angestellten statt der freien Tage lieber das Straftraining. Und zwar für immer. Solche mittelalterlichen Maßnahmen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Im Gegenzug fänden wir es als Zuschauer sogar okay, wenn ihr nicht nur die Arbeitszeiten der Profis, sondern auch deren Gehalt zumindest ein bisschen an den Rest der Gesellschaft anpasst. Abgemacht?