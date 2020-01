von Fabio Bleise

Mit einem Alter von rund 14 000 Jahren gilt sie als eine der ältesten figürlichen Darstellungen eines Menschen: Die berühmte „Venus von Engen„, ein knapp vier Zentimeter weiblicher Torso einer Steinzeitdame, gehört zu den archäologisch wertvollsten Fundstücken der Region. Ende der 1920er Jahre war sie beim Petersfelsen nahe Engen gefunden worden. Dort sollte sie aber nicht bleiben: Denn wie ein Blick in den SÜDKURIER im Januar 1995 zeigt, gab es um die Venus große Aufregung – sie sollte nach Freiburg umgesiedelt werden und sich so mehrere hundert Kilometer von ihrem Fundort ins Museum für Ur- und Frühgeschichte entfernen.

Warum die Venus nach Freiburg entschwand

Hintergrund war ein Vertrag zwischen dem Land Baden und der Stadt Engen aus den 1930er Jahren, der den Freiburgern den größten Teil der Funde zusicherte. Zudem könnten Umwelteinflüsse die Darstellung beschädigen. Deshalb war die Figur der Öffentlichkeit ab sofort nicht mehr zugänglich und wurde in Stuttgart in einem klimatisierten Tresor aufbewahrt. Und das Ende der Geschichte? Die Steinzeitdame gelangte schließlich trotz Protesten der Engener doch nach Freiburg, und zwar ins Archäologische Museum Colombischlössle. Im Städtischen Museum Engen kann eine Kopie der Figur besichtigt werden und so lebt die „Venus von Engen„ im Hegau weiter.

Radolfzell Venus und die Erfindung der kleinen Teigtasche Das könnte Sie auch interessieren

Männer machten sich schon damals besonders schön

Die Venus sorgte vor 25 Jahren auch in anderem Zusammenhang für Gesprächsstoff: Als Symbol für die Schönheit, die – auch hier in der Region – schon lange nicht mehr nur Frauensache ist. Das zeigt ein SÜDKURIER-Artikel aus dem Januar 1995. Der Bericht macht klar, dass Männer auch schon vor 25 Jahren die Kosmetikstudios für sich entdeckten. Der Mann mit Stil gönnte sich seinerzeit eine Maniküre oder eine Anti-Stress-Massage, vereinzelt sogar gezupfte Augenbrauen oder gefärbte Wimpern.

... doch es gab Grenzen

Zur Gesichtspflege setzte man(n) mehr und mehr auch auf Antifalten-Cremes. Das Schönheitsempfinden ging sogar soweit, dass ein Kunde anfragte, ob die Kosmetikerin ihm nicht den Po enthaaren könnte – was sie dankend ablehnte. So offen war man wohl damals dann doch nicht.