von Holle Rauser

Der Klimawandel ist das große Thema zur Zeit, auch im Jugendgemeinderat Engen. Von Seiten der Städtepartner erreichte die jungen Räte nun eine Anfrage: So soll in der Partnerstadt Pannonhalma im nächsten Frühsommer ein Klimagipfel stattfinden. Eingeladen sind je 40 Teilnehmer aus den Partnerstädten. „Engen hat eine große Unterstützungsbereitschaft signalisiert“, erläuterte der Partnerschaftsbeauftragte Ulrich Scheller in der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats. Für die Teilnehmer ist Kost und Logis frei.

„Es geht nun darum, dass wir Werbung für die Konferenz machen“, so Scheller. Eine Altersvorgabe, auch ein Mindestalter, gebe es nicht. „Aber wir wünschen uns natürlich, dass viele junge Menschen und – der Quote halber – viele weibliche Teilnehmer dabei sind“. Es müssten allerdings nicht nur Jugendliche sein. Eine EU-Förderung sei beantragt. Die Klimakonferenz soll am Wochenende um den 1. Mai 2020 stattfinden. „So wäre genug Luft für eine ökologisch verträgliche Anreise mit dem Zug gegeben“, sagte Scheller. Sinnvoll sei auch eine gemeinsame Reise mit Teilnehmern aus der Schweizer Partnerstadt von Pannonhalma, Muri.

Offene Ohren beim Engener Jugendgemeinderat

Frische Ideen sollten die Konferenzteilnehmer in der Gruppenarbeit einbringen. „Was können wir in unseren Orten verändern, verbessern“, so Scheller. Für Schüler sei die Klimakonferenz auch deshalb spannend, da sie als Projektarbeit im Unterricht eingebracht werden könnte. Beim Jugendgemeinderat stieß der Vorschlag auf offene Ohren: „Der Kontakt zu den Partnerstädten ist uns wichtig“, so Matteo Utzler. Er gab allerdings zu bedenken, dass für viele Räte der Termin in die „heiße“ Abiturphase falle. „Aber auch wenn wir in Teilen nicht dabei sein können, machen wir dafür Werbung“, versprach Utzler.

Infostand beim Ökomarkt

Über die Social Media Kanäle, die Schülervollversammlung und die Lehrerschaft wird der Jugendgemeinderat die Klimakonferenz bekannt machen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet auch der Ökomarkt am kommenden Sonntag. So haben die jungen Räte spontan beschlossen, mit einem Infostand vor Ort zu sein und Ideen, Anregungen und Impulse für ihre Arbeit im Rat zu sammeln. „Wir möchten wissen, was sich die Leute vom Jugendgemeinderat wünschen“, so Lilli Lutz. Elias Hogg betonte, beim Ökomarkt seien die Engener besser erreichbar als etwa beim Altstadtfest. Auch die Klimakonferenz werde Thema sein: „Das beste ist die persönliche Ansprache“, ist Matteo Utzler überzeugt.