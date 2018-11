von Jürgen Waschkowitz

Besucher des 26. Engener Weihnachtsmarktes dürfen sich auf das besondere Ambiente in Engens historischer Altstadt freuen. Festlicher Lichterschein, Tannengrün und Tannenduft, die Wohlgerüche der Vorweihnachtszeit, das vielfältige Angebot der Markt- und der Engener Einzelhändler laden ein zum Höhepunkt des Hegau-Advents und zum Bummeln durch den Engener Weihnachtsmarkt.

Nahezu 100 Verkaufs- und Bewirtungsstände bieten am Samstag, 1. Dezember, von 11 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr ein reiches Angebot an Advents- und Weihnachtsbasteleien, Geschenk­ideen und kulinarischen Leckerbissen an.

Besonders gut vorbereitet auf den Weihnachtsmarkt sind die Engener Einzelhandelsgeschäfte. Ein Besuch in den Fachgeschäften ist beim Bummeln durch Engens Marktgassen ein Muss. Beratung und Sonderaktionen sind das Credo des Einzelhandels am Weihnachtsmarktwochenende. Der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt bereitet seit Monaten das Marktwochenende vor und bemüht sich, den Engener Weihnachtsmarkt so stilvoll wie möglich zu gestalten. Ulrike Stille und Klaus Leiber, Sprecher des ehrenamtlichen Teams, sind hier zu nennen.

Eröffnet wird am Samstag um 11 Uhr

Der Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag um 11 Uhr. Bürgermeister Johannes Moser sowie der Sprecher des Arbeitskreises Weihnachtsmarkt Engen, Klaus Leiber, werden die Besucher und Standbetreiber begrüßen. Die Eröffnung wird mit Adventsklängen musikalisch umrahmt. Die Bläsergruppe der Stadtmusik Engen und der Kinder- und Jugendchor vom Gemischten Chor Neuhausen 1928 werden mit Liedern die Eröffnung gestalten.

Zwei Konzerte finden am Weihnachtsmarktwochenende in der Stadtkirche statt. Am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr veranstaltet die Musikschule Engen in Zusammenarbeit mit den beiden Engener Grundschulen und dem Gymnasium ein Adventskonzert. Das Hauptwerk in diesem Konzert ist die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff. Am 1. Adventssonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr veranstaltet der Stadtchor Engen ebenfalls in der Stadtkirche unter dem Motto „Ein Licht leuchtet auf“ ein Benefizkonzert für drei Geschwister-Waisenkinder aus Bittelbrunn. Diese Veranstaltung steht unter der Gesamtleitung von Musikdirektorin Ulrike Brachat.

Abendliche vorweihnachtliche Stimmung im heimeligen Ambiente der Altstadt von Engen: .Archiv-Bild: Jürgen Waschkowitz

Auch der alternative Weihnachtsmarkt, der von einem Team um Thomas Joachim organisiert wird, ist Bestandteil des Engener Weihnachtsmarkts und wird sich im Alten Stadtgarten präsentieren. Eine mongolische Jurte lädt zum Verweilen ein. Auch ein Programm mit Musik, Tanz und Erzählung macht den alternativen Weihnachtsmarkt zu einem Besuchermagneten. Das seit vielen Jahren liebgewonnene Ambiente im Alten Stadtgarten wird auch in diesem Jahr durch ein Angebot an Waren aus fairer Produktion, Geschenkideen und aus vielen Leckereien ergänzt.