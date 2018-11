von Jürgen Waschkowitz

Die Stubengesellschaft Engen bietet Veranstaltungen an für Kulturinteressierte, unabhängig von Herkunft, Bildung und Einkommen. Unter dieses Motto stellte der Kunstverein seine diesjährige Mitgliederversammlung. Zwei Ressortleiterinnen schieden aus ihren Ämtern aus, der komplette Vorstand wurde neu gewählt. Zwei Mitglieder konnten für 25-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Die Stubengesellschaft kann auf 30-jähriges Wirken zurückblicken.

Im Bericht der Geschäftsführung ließ Sprecherin Ulrike Stille die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahrs noch einmal Revue passieren: Dazu gehörten drei Ausstellungen, drei Aktionen und drei Konzerte. Vorträge mussten ausfallen. Es gab eine Exkursion in die Diözese Weingarten und die Beteiligung an der Kinderferienfreizeit. Großer Wert wurde auch auf die Öffentlichkeitsarbeit, mit einem Werbebrief beim Empfang der Neubürger und bei der Kooperation mit den Medien gelegt. Ebenso wurde der Internet-Auftritt der Stubengesellschaft neu gestaltet sowie Werbebanner angeschafft.

Präsenz auch außerhalb des Programms will der Verein zeigen und geht deshalb neue Wege. Dazu wurde mit dem Gymnasium Engen eine Bildungspartnerschaft unterzeichnet. Schwerpunkt ist hier die Theater-AG des Gymnasiums, mit der schon fleißig gearbeitet werde.

In der Folge referierten die Ressortleiterinnen über ihre Aktionen im vergangenen Jahr und stellten für das kommende Jahr ihre Vorhaben vor.

Bei der Verabschiedung der beiden scheidenden Ressortleiterinnen fand Ulrike Stille lobende Worte. Corinna Kraft wurde 2010 zur Ressortleiterinnen StubenAct gewählt. "Das war der Auftakt zu vielen schönen Abenden, die Du dir und uns machen lässt", erinnerte Ulrike Stille. Dank ihrer Hilfe hätten die Stuben Schritt für Schritt modernisiert werden können. Als gelernte Journalistin sei ihr die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig gewesen und mit der Vereinbarung der Bildungspartnerschaft mit dem Gymnasium, auf ihren Rat hin, seien neue Wege beschritten worden. "Uns wirst du an allen Ecken fehlen, aber dir wünschen wir viel Erfolg in deiner neuen Aufgabe", so die herzliche Verabschiedung von Ulrike Stille.

Als Legende wurde Gudrun Sonntag von Ulrike Stille als Ressortleiterinnen von StubenArt zum Abschied bezeichnet. "Du übernahmst praktisch über Nacht dein Ressort im Jahr 2003 und hast seitdem über 48 Ausstellungen in eigener Regie für uns organisiert. Das Repertoire reicht von der ersten Ausstellung mit Johannes Dörflinger bis zur Nachwuchskünstlerin aus Engen, Katrin Parotat, die heute unser Gast ist." Gudrun Sonntag sei und bleibt ein Leuchtturm in der hiesigen Kulturlandschaft, ist Ulrike Stille überzeugt: "Mit deinem Wirken hast du es vortrefflich geschafft, deiner offensichtlichen Herzensangelegenheit, der zeitgenössischen Kunst, einen Raum zu geben. Ebenso hast du mit der Summe der Ausstellungen das Museum und die Galerie Engen lebendiger gemacht." Auch Bürgermeister Johannes Moser dankte der scheidende Ressortleiterin für ihr großartiges ehrenamtliches Wirken, das er als Ausdruck lebendiger Bürgerbeteiligung bezeichnete: "Bürger machen Kunst für Bürger und die Region."

Künftig mehr Zeit für die acht Enkel Gudrun Sonntag hat 16 Jahre lang den Ausstellungsbetrieb der Stubengesellschaft organisiert. Nun will sie sich aus der Vereinsarbeit zurückziehen. Frau Sonntag, warum und mit welchem Gefühl scheiden sie aus ihrem Ressort aus? Ich bedaure, dass ich aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und leider ausscheiden muss. Ich hätte das Amt gerne noch länger ausgeübt, soll aber auf ärztlichen Rat jede Aufregung meiden. Was werden Sie künftig als Ersatz machen? Ich habe acht Enkel, die auf die Oma warten und denen ich mich jetzt ganz widmen kann. Was nehmen Sie aus diesen langen Jahren mit für die Zukunft? Es war eine schöne Zeit mit großem Zusammenhalt und toller Unterstützung sowie mit ganz vielen Erlebnissen und Freundschaften. Die Arbeit mit Kunst war für mich immer Passion und Bereicherung. Und was war letztlich im Rückblick das schönste Erlebnis in ihrem Amt voller Begegnungen? Eigentlich war alles sehr schön, es gab nie Probleme. Ich habe viel erleben dürfen, neue Menschen kennengelernt und habe immer Anerkennung erfahren für mein Engagement. Die vielen Menschen und die Künstler, die ich kennenlernen durfte, waren besondere Erlebnisse und werden immer eine Bereicherung für mich bleiben. Fragen: Jürgen Waschkowitz

