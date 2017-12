Singen Engener Stadthallenfassade in Brand gesteckt

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Brandstifter.

Ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag gegen 3.50 Uhr die Holzfassade der westlichen Gebäudeseite der Stadthalle in der Hohenstoffelstraße auf bislang nicht bekannte Weise in Brand setzte. Da das Feuer laut Polizeibericht rechtzeitig entdeckt wurde, gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Engen, die mit 30 Mann im Einsatz war, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und einen großflächigen Fassadenbrand zu verhindern. Durch das Feuer wurde die Holzfassade auf einer Fläche von rund zwölf Quadratmetern zerstört. Die Feuerwehr musste die Isolierung entfernen und suchte später mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Stadthalle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31)88 80, in Verbindung zu setzen.