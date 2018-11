von SK

Johannes Rösch und Daniel Meßmer aus Engen haben einen Preis gewonnen. Für ihre ehrenamtliche Forschungsarbeit zu lokalgeschichtlichen Themen aus Engen wurden sie ausgezeichnet. Der mit insgesamt 11 000 Euro dotierte Landespreis für Heimatforschung geht in diesem Jahr an sechs Teams, die sich mit lokalgeschichtlichen Themen beschäftigen, darunter ein mit 1500 Euro dotierter Schülerpreis an die beiden Engener.

In ihren ehrenamtlich erstellten Forschungsarbeiten haben die Preisträger Fragestellungen zur geschichtlichen Entwicklung in baden-württembergischen Kommunen untersucht. Jetzt wurde die Auszeichnung durch Ulrich Steinbach vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Rahmen einer Festveranstaltung in Waldkirch verliehen. „Auch in Zeiten weltweiter Vernetzung und gestiegener Mobilität wollen wir uns mit unserem Lebensumfeld, unseren Traditionen und unserer Geschichte auseinandersetzen. Die ausgezeichneten Arbeiten behandeln interessante Aspekte aus der Lokal- und Regionalgeschichte und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität in unserem Land“, sagte Steinbach im Vorfeld der Verleihung und würdigte das Engagement der Hobby-Forscher. Die ausgezeichneten Arbeiten wurden aus 169 eingereichten Bewerbungen ausgewählt. Der unabhängigen Jury gehörten Vertreterinnen und Vertreter des Landesausschusses Heimatpflege sowie Persönlichkeiten aus der Forschung und dem Schulbereich an. Neben den mit einem Preisgeld dotierten Auszeichnungen wurden auch sechs Arbeiten mit Anerkennungsurkunden gewürdigt.

Der Landespreis für Heimatforschung Baden-Württemberg wurde 1981 ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet der ehrenamtlichen Heimatforschung, die nicht im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder darauf aufbauenden beruflichen Tätigkeit entstanden sind

