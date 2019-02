Mit regelmäßigen Konzertreihen und Aufführungen großer Orchesterwerke und Oratorien hat sich die Kantorei der evangelischen Auferstehungskirche Engen einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus gemacht. Zu verdanken ist dies dem überkonfessionellen Förderkreis Kirchenmusik und seiner künstlerischen Leiterin Sabine Kotzerke. Zur jährlichen Hauptversammlung des Vereins konnte die Vorsitzende Ilse Gritz auch Mitglieder des Kuratoriums begrüßen, das die Idee des Förderkreises zur Stärkung der Kirchenmusik unterstützt.

Die Vielfältigkeit im Bereich Kirchenmusik zeigte der Rückblick auf das Jahr 2018. Kotzerke ging auf die Aufführungen eines Orgel-Saxophon-Konzerts, eines Kindermusicals mit gut 1000 Zuhörern und eines musikalischen Märchens ein. Als großes Ereignis bezeichnete sie das Weihnachtsoratorium (Teil eins bis drei) von Johann Sebastian Bach zum Abschluss. Von dieser Aufführung wurde auch eine CD mitgeschnitten, die bisher aber noch nicht käuflich ist.

Start mit Schuberts "Winterreise"

"Fulminant sind wir mit dem Liederabend Winterreise von Franz Schubert auch ins Jahr 2019 gestartet", berichtete Kotzerke über das laufende Jahr. Doch die Arbeit soll weitergehen. So habe im Februar das neue Projekt offener Chor mit acht dazu gekommenen Sängern begonnen. Unter dem Titel "Orgel und Holz" findet am Sonntag, 19. Mai, das nächste Konzert in der evangelischen Auferstehungskirche statt. Dort kommen auch ein Musical der Kinderkantorei und ein Konzert des "Trio Alpirsbach" zur Aufführung. Als Glanzlicht zum Jahresabschluss 2019 wird die Kantorei das Weihnachtsoratorium von Bach (Teil vier bis sechs) in der katholischen Engener Stadtkirche aufführen und damit den überkonfessionellen Charakter der Initiative unterstreichen.

Wie Christian Burchard als Sprecher des Förderkreises mitteilte, hat der Verein zurzeit 83 Mitglieder. Beschlossen wurde die Anschaffung einer neuen Akustikanlage, spezielle Sitzkissen, mobile Klaviererhöhungen und Notenständer. Um einzelne Sachen finanzieren zu können, sei die Gewinnung von Sponsoren eine wichtige Aufgabe, so Burchard.

Ilse Gritz bleibt Vorsitzende

Kassenwart Ralf Jung sprach von einer soliden Basis: "Wir sind gut gerüstet für die geplanten Projekte", blickt er optimistisch in die Zukunft. 2018 konnten durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Konzerteinnahmen die Ausgaben von rund 36 000 Euro finanziert werden.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderung im Vorstandsgremium: Ilse Gritz bleibt Vorsitzende, Christian Burchard ihr Stellvertreter, Ralf Jung ist als Schatzmeister weiterhin für die Kasse verantwortlich, Bernhard Albrecht bleibt Schriftführer und Sabine Kotzerke als künstlerische Leiterin aktiv. Im Beirat wirken Conny Hoffmann und Martin Jäckel mit. Jörg Tiedtke schied aus dem Vorstand aus.