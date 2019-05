von Jürgen Waschkowitz

Mitglieder des Marketingvereins Engen haben im Industriegebiet entlang der Robert-Bosch-Straße zum Gebäude Cube einen Blühstreifen als Wegweiser zum Bauernmarkt und als Bienenweide gesät. Den Samen hat ein Großmarkt zur Verfügung gestellt, die Vorsitzende der Landfrauen Engen-Stockach, Andrea Lang, hat ihn besorgt. Hintergrund der Aktion ist der Schau- und Aktionstag des Marketingvereins im Gewerbegebiet Grub am 7. Juli.

Mit frischer Energie plant der Marketing Verein Engen eine Neuauflage der ehemaligen Gewerbeschau. Parallel dazu wird auch der Bauernmarkt neu aufgelegt. Beide Veranstaltungen hatten großen Erfolg, gerieten aber durch einige Veränderungen im Verein fast etwas in Vergessenheit.

Bauernmarkt auf dem Parkplatz vor dem Cube

Mit der Entscheidung sei auch beschlossen worden, der Veranstaltung einen neuen Namen zu geben: „Schau- & Aktionstag im Gewerbegebiet Grub mit Bauernmarkt„ lautet die offizielle Bezeichnung. Der alte Name Gewerbeschau sei von allen Mitgliedern als zu wenig aktiv empfunden worden, erklärte Vorsitzende Berta Baum. Der Schau- und Aktionstag spielt sich in der Industriestraße im Außenbereich und in den Betrieben ab. Zusätzliche Aktionen sollen außerdem die Straße beleben.

Der Bauernmarkt wird auf dem Parkplatz vor dem auffälligen Gebäude des Cube aufgebaut. Fast 50 Händler und Aussteller stellen ihre Produkte und Angebote vor. Auf der Wiese vor der Halle des Cube, entlang der Zufahrt für diesen Teil des Gewerbegebietes, wird der Pferdehof Grömminger aus Anselfingen seine Tiere präsentieren und zum Kinderreiten einladen. Die Familie Grömminger fährt auch mit einer Pferdekutsche die Gäste durch die Ausstellung und zum Bauern-Markt.

Tipps zum Kampf gegen das Insektensterben

„Mit der Aktion Blühstreifen und Bienenweide wollen wir auch Werbung für unsere Schauveranstaltung und gezielt für den Baumarkt machen“, erklärt Organisatorin Berta Baum. „Beim Schau- und Aktionstag soll er auch den Weg zum Bauernmarkt markieren. Aber auch auf das Insektensterben aufmerksam machen und aufzeigen, was dagegen unternommen werden kann.“