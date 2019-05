von SK

CDU-Kommunalwahlkandidaten haben bei einer Verkaufsaktion spenden für die Behindertenhilfe die Zieglerschen gesammelt und nun den Erlös übergeben. Am vergangenen Donnerstag hat eine Abordnung der CDU-Kandidaten für den Gemeinderat der Stadt Engen 500 € aus den Einnahmen ihres Ostermarkt-Standes an die Behindertenhilfe übergeben.

Die Kandidaten der CDU-Liste für den Gemeinderat hatten beim Ostermarkt in Engen den „Saftladen“ der Rotary b.free UG, eine Anti-Alkohol- und Anti-Drogen-Initiative, geöffnet. Während die Kandidaten ehrenamtlich alkoholfreie Cocktails mixten und Kaffee ausschenkten, konnten die Kleinsten im Bällebad toben.

500 Euro kommen am Ende zusammen

So ergaben sich viele gute politische Gespräche mit Besuchern des Ostermarktes im Vorfeld der Kommunalwahl 2019, wie es in einer Presseerklärung der CDU heißt. 500 Euro an Spenden seien letztlich zusammengekommen.

Die Gemeinderatskandidaten der Engener CDU-Liste hätten einen verschwenderischen Umgang mit Lebensmitteln vermeiden wollen, und daher beschlossen, die Getränke nicht umsonst auszugeben, sondern für einen guten Zweck zu verkaufen, wie die CDU weiter schreibt.

Im Lauf des Tages muss Saft nachbeschafft werden

Der Erlös ging an die 2017 eröffnete Einrichtung der Behindertenhilfe der Zieglerschen in Engen in der Mundingstraße. Tatsächlich wurde das Kaffeeangebot gut angenommen und die Cocktails waren so beliebt, dass im Laufe des Tages der Saftvorrat zur Neige ging und nachbeschafft werden musste.

Die bei der Übergabe anwesenden Kandidaten der CDU-Liste Ajmal Farman, Siegfried Ellensohn, Stefan Gebauer, Ingo Sterk und Andrea Wacker nutzten die Gelegenheit für einen kleinen Rundgang im Förder- und Betreuungsbereich der Zieglerschen und für ein informatives Gespräch mit der Standortleitung.

Die Kandidaten der CDU-Liste seien allen Besuchern des Ostermarkt-Standes sehr dankbar und freuten sich, dass die Bewohner der Einrichtung mit einem stattlichen Betrag unterstützt werden könnten, so die CDU in ihrer Presseinfo weiter.