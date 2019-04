von Holle Rauser

Jetzt ist es amtlich: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Johannes Moser ein Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vorlegen, in dem Finanzhilfen für die Erneuerungsmaßnahme "Bahnhofsbereich mit Altstadt" (geschätzte Gesamtkosten: 14,6 Millionen Euro) in Höhe von 1,5 Millionen Euro berücksichtigt werden. Dies entspricht einem Förderrahmen (zuwendungsfähige Kosten) von 2,5 Millionen Euro. Im Zuge der Erstbewilligung werden 17 Prozent bereitgestellt. "Dies ist ein sehr guter absoluter Betrag", betonte Moser. "Das Land will Stärke bei der Entwicklung zeigen". In dem Schreiben wird die Stadt auch dazu aufgefordert, aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen wie die Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum und die (Weiter-)entwicklung zukunftsfähiger Quartiere anzugehen. "Lebendige und lebenswerte Quartiere sowie Ortskerne, die die Versorgungsfunktion auch und gerade im Interesse einer immer älter werdenden Gesellschaft verlässlich wahrnehmen und zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beitragen, sind dabei zentrale Aufgabenstellungen", so die Zielsetzung des Ministeriums.

Neue Möglichkeiten fürs Kornhaus

"Für dieses Vorhaben sollten wir in den nächsten acht Jahren strukturiert in die Umsetzung gehen", so der Bürgermeister. "Wir bekommen tolle Möglichkeiten für die Gestaltung im Bereich Kornhaus, die Breite Straße und das Bahnhofsgebäude", so Moser, der sich von dem Projekt Impulse für die Stadtentwicklung erhofft. Auf die Nachfrage aus dem Rat bestätigte er, dass abschnittsweise vorgegangen werde. Er werde baldmöglichst ansprechen, wie sich das Regierungspräsidium weitere Tranchenzuteilungen vorstelle. "Wir werden die Sanierungsmaßnahmen mit dem Sanierungsträger abstimmen, um Gelder zu bekommen".

Visitenkarte der Stadt

Träger ist die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, mit der Engen bereits bei den Sanierungsgebieten "Altstadt" und "Altdorf" zusammengearbeitet hat und die laut Gemeinderatsbeschluss das Projekt betreuen soll. An vorderer Stelle steht das Bahnhofsgebäude, das als die Visitenkarte der Stadt gilt. Auch der Bahnhof-Vorplatz soll neu gestaltet werden, um das zeitweise herrschende Verkehrschaos von Bussen und Autos aufzulösen. Moser: "Für das Bahnhofsgebäude müssten wir möglichst bald Zuschüsse bekommen". So gebe es Überlegungen, das Video-Reisecenter auszubauen. "Das wusste man damals vielleicht noch nicht, aber mittlerweile ist der Computer überflüssig. Heute werden viele Fahrscheine online oder als Mobilticket gelöst", gab Johannes Moser zu bedenken. Ein Ausbau müsse aber mit dem Land abgestimmt werden, da die interaktive Beratungskabine mit Fördergeldern installiert wurde. Eventuell könne man das Gerät auch an anderer Stelle platzieren. "Dann hätten wir einen größeren Bereich der ehemaligen Wartehalle". Man hoffe auf funktionelle Vorschläge zur Stadt- und Verkehrsplanung, die auch zur Verkehrsführung passen. "Neue Ideen können kommen", betonte Moser. Dazu gehört auch die Möglichkeit eines Parkhauses, wie sie Thomas Geissler von der Landesbank Baden Württemberg Immobilien Kommunalentwicklung bereits vorgeschlagen hatte.

Ein Beitrag zur Quartiersentwicklung wäre auch eine Belebung des Bahnhofareals, etwa durch einen Biergarten. Nächste Schritte sind laut Stadtbaumeister Mathias Distler der Entwurf eines Grobkonzeptes, Nach der Einleitung des Sanierungsverfahren, den vorbereitenden Untersuchungen und der Festlegung des Sanierungsgebiets werden die Bürger informiert und betroffene Eigentümer im Gebiet befragt, die von dem Projekt profitieren können: "Jetzt gibt es Sanierungsgelder und Unterstützung. Das ist eine einmalige Chance", so der Hinweis des Bürgermeisters.