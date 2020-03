Die Mitglieder des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses (VKS) diskutierten in ihrer aktuellen Sitzung über die mögliche Schaffung einer Senioreneinrichtung in Engen. Hintergrund war der Antrag von UWV-Rat Peter Kamenzin, eine solche zu schaffen, um älteren Menschen unter die Arme greifen zu können.

Weder Seniorenbeauftrager noch Seniorenrat

Hauptamtsleiter Patrick Stärk verwies in seiner Sitzungsvorlage darauf, dass bereits 2006 eine Seniorenstudie in Auftrag gegeben worden sei. Bei dieser sei die Wohnzufriedenheit, die Erreichbarkeit von Ärzten und die Versorgung mit dem Alltäglichen positiv bewertet worden. Unterdurchschnittlich hätten das Angebot im öffentlichen Nahverkehr sowie Freizeitangebote für Senioren abgeschnitten.

Helmut Gaisenberger habe von 2008 bis 2014 als Seniorenbeauftragter fungiert. Danach habe sich für diese Aufgabe niemand mehr bereit erklärt. In den Jahren 2013 und 2014 habe es einen Seniorenrat gegeben, der sich jedoch, so Stärk, relativ schnell wieder auflöste. Auf Antrag der CDU-Fraktion seien 2018 alle Aktivitäten rund um die Seniorenarbeit zusammengestellt worden, von denen bis heute einige nicht mehr stattfinden.

Verwaltungsvorschlag „zu gehaltlos“?

Während Peter Kamenzin die Einrichtung einer Stelle bei der Stadt für die Entwicklung und Führung einer Senioreneinrichtung vorgeschlagen hatte, sah der Beschlussvorschlag der Verwaltung im VKS nun die Einsetzung eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten vor. Dieser soll zunächst den tatsächlichen Bedarf der älteren Mitbürger ermitteln.

CDU-Rat Ingo Sterk schlug vor, sich bei den Ansätzen anderer, ähnlich großer Gemeinden umzuschauen. Peter Kamenzin kritisierte den Verwaltungsvorschlag als „ein wenig zu gehaltlos“. Seiner Meinung nach reagierten ältere Menschen, wenn sie wegen Hilfe gefragt würden, oftmals ablehnend. Dagegen würden sie Angebote, die vorhanden sind, eher nutzen.

„Bürgerschaftliches Engagement fehlt“

Der Engener Behindertenbeauftragte, Manfred Flegler, schlug die erneute Bildung eines Seniorenrats vor. Diesen Vorschlag sah Bürgermeister Johannes Moser als wenig vielversprechend an: „Das bürgerschaftliche Engagement fehlt jetzt ein bisschen in diesem Bereich.“ Moser gab zu verstehen, dass er für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten womöglich jemanden an der Hand hätte. Dem Vorschlag der Verwaltung wurde zugestimmt.