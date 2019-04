von Jürgen Waschkowitz

Der Frühling zeigt sich allerorten und das Altdorf in Engen lädt zum Erlebnissonntag am Sonntag, 28. April, ein. Um 11 Uhr beginnen die Ausstellungen und Aktionen, ab 12 Uhr sind die Geschäfte verkaufsoffen. Zu finden ist der Altdorf Erlebnissonntag im westlichen Teil Engens in der Schwarzwaldstraße, entsprechend aufgezeigt auf den Bannern an den Ortseingängen.

Das Altdorf ist eine in sich geschlossene verschworene Gemeinschaft und präsentiert sich zum Erlebnissonntag auch so: Fast alle inhabergeführten Geschäfte bemühen sich um ein vielfältiges Angebot, verbunden mit einem ansprechenden Ambiente. Neben Tanzeinlagen und Musik wird beim Schau- und Frühlingsfest mit kulinarischen Spezialitäten der Gastronomen sowie mit Vorführungen der Vereine für das Wohl der Besucher gesorgt. Während das jüngere Publikum mit Bastelaktionen, Hüpfburg sowie Kindergärtnerei beschäftigt sein wird, können die Erwachsenen unter anderem neueste Blumen-, Floristik- und Kosmetiktrends, Probeausschank von Wein, Fahrrad- und Autoschau genießen oder mit der Feuerwehr hoch hinaus schweben. "Das Engener Altdorf präsentiert sich als eine Gemeinschaft mit großem Zusammenhalt", lobt Bürgermeister Johannes Moser. "Deshalb haben wir auch im Gemeinderat einen der verkaufsoffenen Sonntage gerne für diesen Tag reserviert und wünschen dem Altdorf viel Erfolg." Für den Erlebnissonntag haben zehn Geschäfte ihre Teilnahme angekündigt und locken mit einem bunten Programm und Aktionen.

Gastgeber wollen sich viel Zeit für ihre Besucher nehmen

"Das Altdorf hat Charme und ist ein lebendiger Stadtteil", beschreibt Sonja Gebhart stolz ihren Stadtteil und verspricht: "Wir haben viel zu bieten und wollen das an diesem Tag besonders demonstrieren."

Das ganze Altdorf mit seinen überwiegend inhabergeführten Geschäften sowie zwei Autohäuser laden zu Bummel und Einkehr ein. "Wir wollen allen Besuchern auch mit der diesjährigen Auflage wieder einen unvergesslichen Tag bescheren", beschreibt Armin Weggler, Initiator und Organisator, die Hauptaufgabe des Erlebnissonntages. Armin Weggler hat ihn ins Leben gerufen und agiert als tatkräftiger Förderer. "Wir freuen uns über das quirlige Leben an diesem Tag ganz besonders", sagt er. "Es ist ein schönes Erlebnis für uns, viele Gäste begrüßen zu dürfen und deshalb nehmen wir uns auch viel Zeit für sie, die wir sonst vielleicht nicht haben. Der Erlebnissonntag soll aber auch eine gemeinsame Demonstration unserer Leistungen sein und das wollen wir unseren Kunden und Besuchern eindrucksvoll präsentieren", betont Armin Weggler.