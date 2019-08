von Haigo Hofmann

Herrlich gelegen, inmitten der Hegau-Berge, stand ab 10 Uhr alles bereit für den ersten Bikermarkt in Engen. Von den Veranstaltern – „unter hohem Aufwand und mit einigen Vorkosten verbunden“, wie Thomas Müller vom Hegaustern ausführte – bestens organisiert, mit Speis und Trank. Alles stand auf dem Engener Hegaublick ganz im Zeichen der US-amerikanischen Motorrad-Kultmarke Harley-Davidson, breitflächig präsentiert von Motorrad Matthies aus Tuttlingen.

Harley-Davidson ist es in der Tat gelungen, rund um das Motorrad weltweit eine eigene regelrechte Kultur mit eigener Philosophie zu entwickelt und etablieren – wie die Experten im Gespräch überzeugend darlegten. Damit unterscheide man sich auch ganz bewusst von anderen Herstellern und Marken, ohne diese jedoch zu verunglimpfen. Obwohl die echten Harley-Fans die Szene optisch dominierten, zeigte doch ein Blick über den Parkplatz, dass sich auch zahlreiche Biker anderer Marken eingefunden hatten.

Auch immer mehr Frauen in der Biker-Szene

Überhaupt kann man konstatieren, dass sich auch in der Biker-Szene immer mehr Frauen mit Begeisterung als Fahrerinnen bewegen. Das bestätigten nicht nur Anbieter, sondern auch einige Befragte. Und sie sind absolut willkommen, natürlich auch als immer wichtiger werdende Zielgruppe. So gibt es längst Motorradtypen, welche speziell für Frauen konzipiert wurden, zum Beispiel was ein geringeres Gewicht oder die niedrige Rahmenhöhe anbetrifft, damit man auch als kleinere Person problemlos mit beiden Füßen einen festen Stand bekommen kann.

Ungeachtet des doch häufig martialischen Outfits vieler Besucher, mit Totenkopf-Tattoos, Ringen und Ketten, herrschte eine absolut entspannte, völlig friedliche Atmosphäre. Und dieses trotz des Macho- und Rocker-Images, welches speziell auch den Harley-Davidson-Fans in der Öffentlichkeit immer noch nachgesagt wird. Und genau dieses Entspannte ist ein zentrales Wesensmerkmal der Harley-Kultur und -philosophie. Dazu gehört auch das sogenannte „Cruisen“, das man am besten vielleicht mit „ohne bestimmtes Ziel und mit gleich bleibender, eher mäßiger bis langsamer Geschwindigkeit herumfahren“ übersetzen könnte. Das ist das, was für das Harley Fahren typisch ist. Dabei zählen weder höchste PS-Werte noch Geschwindigkeitsrekorde. Das überlässt man anderen Herstellern.

Kraft aus großen Hubräumen

Schwach auf der Brust sind die Maschinen aber keineswegs: Kraft erwächst aus relativ großen Hubräumen, weniger aus Pferdestärken. Ganz billig ist das Ganze selbstredend nicht: Ab etwa 8000 Euro kann es losgehen. Nach oben gibt es keine Grenze, denn der Harley-Fan fährt zwar gerne in der Gruppe, ist aber bei der Ausstattung seiner Maschine absoluter Individualist. Das kann sich dann schon mal zu Summen jenseits der 50 000 Euro aufsummieren und es ist auch Teil der Harley-Philosophie.

Die tolle Atmosphäre, das schöne Wetter und eine Einladung verführten schließlich auch den Verfasser zu einer Probefahrt. Angeführt von einem erfahrenen Führer, ging es gut 25 Kilometer in der Gruppe durch den oberen Hegau. Cruisen war angesagt, und das war auch nach fast 30-Jahren Motorrad-Abstinenz ein pures Vergnügen mit Suchtpotenzial. Und es wurde klar: Der Hegau ist nicht nur eine herrliche Wanderregion, sondern, mit seinen vielen kleinen Landstraßen, ebenso ein Top-Revier für Bikerinnen und Biker.