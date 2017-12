Engen Emma Hertenstein: Ein Leben für die Hilfe

Das Bundesverdienstkreuz ist die bedeutendste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Der Orden wurde jetzt der 97-jährigen Emma Hertenstein aus Engen verliehen, die sich seit 1940 für das Deutsche Rote Kreuz engagiert.

Im Kreis zahlreicher Gratulanten war Emma Hertenstein schon etwas aufgeregt. Auf die Frage, wie sie sich fühle, war ihre erklärende Antwort: "Wissen Sie, ich bin 97 Jahre alt und konnte mir nicht im Entferntesten vorstellen, so eine hohe Auszeichnung zu erhalten." Für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) erhielt Emma Hertenstein aus Engen das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Staatssekretärin und Mitglied des Landtages Friedlinde Gurr-Hirsch überbrachte die Auszeichnung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie hatte nicht erwartet, eine 97-Jährige bei bester Gesundheit anzutreffen: "Es ist so schön, Sie aufrecht und mit wachen Augen zu sehen", sagte sie wohl im Sinne auch der zahlreichen Gäste während der Feierstunde im städtischen Museum Engen.

"Emma Hertenstein ist Teil einer Generation, die Deutschland sinnbildlich durch schwere Zeiten getragen hat. Ohne Menschen wie sie würde es Deutschland heute nicht so gut gehen", hob Friedlinde Gurr-Hirsch hervor. Die Gesellschaft lebe von ehrenamtlich tätigen Personen, die als Vorbild vorangehen und über ihren eigenen Horizont hinausblicken.

Hertenstein trat 1940 ins DRK ein – "in der dunkelsten Episode der deutschen Geschichte", so Friedlinde Gurr-Hirsch. "Sie stimmten nicht mit einer diktatorischen, unmenschlichen Ideologie überein, sondern mit der Idee des DRK, Menschen in Not zu helfen und waren mit vollem Herzen und immer gebender Hand stets bei der Sache." Friedlinde Gurr-Hirsch erinnerte an die Betreuung der Verwundeten und Krankentransporte auf Leiterwägelchen nach der Bombardierung Engens.

Ab 1950 half Emma Hertenstein im Rettungswesen, machte Ausbildungen zur Gruppen- und Zugführerin und zur DRK-Sozialhelferin. Als stellvertretende Bereitschaftsleiterin organisierte sie zusätzlich die Kleiderkammer und war aktiv bei Straßensammlungen und Erste-Hilfe-Kursen. Bis 1980 noch berufstätig, zog sie gemeinsam mit ihrem Mann Karl zwei Söhne und eine Tochter auf. Friedlinde Gurr-Hirsch richtete ihren Dank auch an die Familie, die hinter Emma Hertensteins Engagement gestanden habe.

Mit den Worten: "Ihr Engagement ist bemerkenswert und für viele nicht greifbar", überreichte Friedlinde Gurr-Hirsch die Urkunde und das Verdienstkreuz am Bande an die Geehrte als jemanden, der sein Schaffen vor allem anderen in den Dienst seiner Mitbürger stellt. Emma Hertenstein ihrerseits nahm die Auszeichnung für alle DRK-ler entgegen. "Für mich persönlich war mein Einsatz eine Bereicherung für mein eigenes Leben. Ich hatte immer das Gefühl: Du hast etwas Gutes getan."

Für Bürgermeister Johannes Moser ist Emma Hertenstein ein Vorbild für die Menschen. Nach ihrer Rede und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Engen meinte er erleichtert: "Ich bin ja froh, dass sie heute nicht geäußert hat, sie wolle sich zurückziehen." Ihre große Anerkennung für Emma Hertenstein zeigten auch die zahlreichen Gäste, die bei der Ordensübergabe stehend applaudierten.