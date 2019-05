von Holle Rauser

Eines der letzten „unaufschiebbaren“ Projekte, die der noch amtierende Engener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung hatte, war die neue Sporthalle, die die alte Stadthalle an der Jahnstraße ersetzen soll.

Architektonisch wird die neue Halle deutlich dynamischer als der Vorgänger: Der Massivbau soll im vorderen Bereich eine Glasfassade erhalten. Gitterartige Stützelemente sowie Stelen werden schräg angeordnet und farbig abgesetzt. „Die rote Farbe und die Anordnung symbolisieren Kraft, Energie, Bewegung und bilden einen Kontrast zur ruhigen Fassade“, erläuterte Distler.

Die neue Sporthalle soll einen angemessenen Abstand zum Friedhof und zur Wohnbebauung haben. Anders als die alte Halle wird der Neubau keine direkte Verbindung zur Schule haben, sondern näher an die Straße gerückt. Ein großer Vorteil des neuen Standorts: „Die alte Halle bleibt vorerst stehen, somit gibt es keine Nutzungsausfälle“, so Distler.

Die freie Fläche zwischen Schule und Halle kann dann als Spielfeld genutzt werden. Die 22 mal 44 Meter große Halle mit rund 1000 Quadratmetern Nutzungsfläche ist als klassische Sporthalle mit zwei Abschnitten geplant. „Von Badminton bis Handball– es wird eine Standardhalle, in der nahezu alle Sportarten ausgeübt werden können“, so der Stadtbaumeister.

Zur Ausstattung gehören auch großzügige Geräte- Technik- und Umkleideräume und ein Gang in der Halle, der als Galerie dient. „Aber es wird keine große Tribüne, das haben wir ja 300 Meter weiter in der Großsporthalle“, betonte Distler.

Mit einer Rampe und einem Aufzug wird der Bau barrierefrei, eine Einfädelspur und Parkplätze werden die Verkehrssituation entlasten. Außerdem wird die Halle tiefer gesetzt, unter anderem, um die vorgeschriebenen Prallwände einbauen zu können. Auf eine Lüftungsanlage werde verzichtet. „Mit einer Querlüftung sollten wir hinkommen“, so der Stadtbaumeister, zumal die Halle in den Sommermonaten wenig genutzt werde.

Bei den Stadträten wurde der Neubau intensiv diskutiert. So regte Klaus Hertenstein an, über eine Nutzung des Flachdachs mit Solarmodulen nachzudenken, Jürgen Waldschütz schlug die Verwendung von Holz als regionalem Baustoff vor und Peter Kamenzin machte den Vorschlag, eine überdachte Verbindung für die 60 Meter Wegstrecke von der Schule zu bauen. Während Solarstrom und Holzeinsatz geprüft werden sollen, sind weitere Anbauten noch kein Thema. „Wir sollten erst einmal die Halle finanziert bekommen“, so Bürgermeister Johannes Moser.

Der Rat stimmte der Planung zu. Bauantrag und Baubeschluss werden dann in den Händen des neu gewählten Gemeinderats liegen. Wie die Verwaltung mitteilte kann der Spatenstich möglicherweise noch in diesem Jahr stattfinden.