Doch, zehn bis zwölf Stunden seien sie schon unterwegs gewesen, sagt Christian und lächelt. „Aber die lange Fahrt hat sich in jedem Fall gelohnt“, findet der Zwölfjährige. Christian kommt aus der Nähe von Kiel. Die Reise in den Süden hat er – wie bereits im vergangenen Jahr – mit seinen Eltern unternommen.

Aber trotzdem bekommt er Mama und Papa nicht so oft zu Gesicht, wie bei anderen Familienurlauben. Denn während die Eltern tagsüber von ihrer Ferienwohnung aus den Hegau erkunden, ist Christian im gleichnamigen Stadion am Ball. Er ist einer von 87 Jungen und Mädchen, die diese Woche am fünften Olli Sorg & Friends Fußball-Camp teilnehmen.

Der 12-Jährige Christian aus Schleswig-Holstein ist Außenverteidiger - genau wie Oliver Sorg. | Bild: Tesche, Sabine

Mehrere Stunden im Auto unterwegs nach Engen, damit kennt sich noch einer bestens aus. Auch Oliver Sorg, der Mann, der dem einwöchigen Trainingscamp seinen Namen gibt, hat an diesem Nachmittag eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Nach einer mehr als dreistündigen Fahrt wird der Nürnberg-Profi im Hegaustadion empfangen.

Dass die Kids zu diesem Zeitpunkt schon einige schweißtreibende Stunden auf den vier Trainingsflächen hinter sich haben, merkt man keinem von ihnen an. Begeistert scharen sie sich um den 29-Jährigen. Und sie haben direkt jede Menge Fragen.

Kurzurlaub vom Liga-Alltag

„Wann hast du Geburtstag?“ „Wieviel Geld bist du wert?“ „Wer ist dein Vorbild?“ Sorg nimmt sich Zeit. Er gibt Antworten, stellt Rückfragen, klatscht mit den Sechs- bis Zwölf-Jährigen ab, erfüllt Foto- und Autogrammwünsche. „Mir tut es leid, dass ich heute vergleichsweise wenig Zeit habe“, sagt er dem SÜDKURIER. „Bei früheren Camps konnte ich auch schon den ganzen Tag mit den Kids verbringen.“ In diesem Jahr sei das leider nicht möglich.

Grund dafür ist der Stress der englischen Woche, die für Sorgs Club denkbar schlecht begann. „Nach der 0:4 Niederlage gegen Hamburg war der Trainer natürlich nicht so begeistert“, gibt der Profi zu. Aber nach dem frustreichen Wochenstart genieße er es jetzt, in strahlende Gesichter zu blicken. „Unsere Fans konnten wir am Montag nicht glücklich machen, umso schöner ist es, hier die Kinder glücklich zu machen.“

Apropos Kinder: Ganz alleine musste Oliver Sorg nicht in seine alte Heimat reisen. „Meine Frau und meine Tochter haben mich begleitet, damit mir unterwegs nicht langweilig wird“, verrät der Fußballer, der aus Bittelbrunn stammt und als Jugendlicher für den VfR Engen und den FC Singen 04 gespielt hat.

Die neue und die alte Heimat

Seit dieser Saison trägt Oliver Sorg das dunkelrote Trikot des 1. FC Nürnberg. Trotz des Trauerspiels am Montag fühle er sich wohl im Frankenland. „Wir haben uns gut eingelebt.“ Ein großer Vorteil seines neuen Vereins: Der Weg nach Engen ist nicht mehr ganz so weit. Als er noch bei Hannover 96 spielte, habe er es nur vier, fünf Mal im Jahr in den Hegau geschafft. Das soll sich ändern. „Jetzt ist die Strecke ja nur noch halb so lang“, freut er sich.

Für Christian dagegen wird es erst einmal nicht mehr so schnell zurück nach Engen gehen. Nicht etwa, weil ihm das Camp keinen Spaß gemacht hätte. „Der Grund ist, dass meine Eltern nächstes Jahr auch mal wieder woanders Sommerurlaub machen wollen.“