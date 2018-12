So richtig bunt wurde es bei der Abschlussfeier des Projektes "Unser buntes Engen" bei der Eröffnung des Länder-Buffets. Soweit das Auge reichte, gab es im Foyer der Stadthalle Köstlichkeiten und Spezialitäten aller Herren Länder. Es fiel schon visuell schwer, alle liebevoll zubereiteten Speisen aufzunehmen, und noch schwerer, aus der bunten Vielfalt auszuwählen. Das Buffet war der würdevoll leckere Abschluss eines Abends, bei dem zahlreiche Gestalter und Teilnehmer des Projekts ihre Eindrücke und Erfahrungen vorstellten, ein Fazit zogen und Wünsche für die Zukunft vortrugen.

Engen ist bunt, Engen ist international, war das Ergebnis des Abends. Menschen aus über 70 unterschiedlichen Nationen leben schon lange, nahezu unauffällig und bestens integriert in Engen. Diese Tatsache war eine fast zufällige Entdeckung im Rahmen der Aufnahme von Geflüchteten in Engen.

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Engen, David Tchakoura, hatte dann die Idee, zusammen mit dem Helferkreis und privaten Sponsoren, eine Veranstaltungsreihe durchzuführen, bei der Menschen aus verschiedenen Nationen sich und ihre Erlebnisse auf Flucht oder Zuzug sowie ihre Integrationsbemühungen vorzustellen.

Das Projekt "Unser buntes Engen", das die Stadt und der Helferkreis Asyl mit elf weiteren Vereinen und Institutionen seit dem Oktober 2017 geplant und umgesetzt hat, war ein voller Erfolg", zog der Integrationsbeauftragte ein positives Resümee. Bei den einzelnen Veranstaltungen handelte es sich um nationale kulturelle Länderabende, die Migrantengruppen aus den unterschiedlichsten Ländern in Kooperation mit der Stadt und gesellschaftlichen Akteuren durchführten. "Wichtig war uns, dass die Veranstaltungen keine rein städtischen Aktionen waren, sondern Begegnungen, organisiert vom Helferkreis und den Menschen aus den Ländern", erklärte David Tchakoura. "Die Zivilgesellschaft und die Migranten selbst haben sie organisiert, ausgerichtet und gestaltet."

Die Abende hatten das Ziel, einander besser kennenzulernen, Ängste abzubauen, Hintergründe von Migration und Flucht zu erläutern, die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben der Bürger zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, erläuterte auch Bürgermeister Johannes Moser. "Musik und gemeinschaftliches Essen haben zur Auflockerung beigetragen und das Miteinander gefördert", erinnerte er in seinem Rückblick.

"Wir können heute, ein Jahr nach dem Auftakt, auf eine sehr gelungene Veranstaltungsreihe zurückblicken. Mit konstanten Besucherzahlen zwischen 200 und 300n Gäste fanden hoch informative und sehr unterhaltsamen Länderabende statt, bei denen fast alle in Engen angesiedelten und integrierten Menschen sich und ihr Land vorstellen konnten. Durch diese vielfältigen Informationen haben wir die kulturelle Vielfalt unserer Stadt hervorgehoben, aber ebenso gleichzeitig auch über Hintergründe der Migration informiert sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger gefördert", so der Bürgermeister.

Teilnehmer der Länderabende berichteten über ihre Erlebnisse, Eindrücke sowie die Begegnungen mit den Menschen. "Ich habe die Vielfalt der Nationen und ihrer Menschen genossen und zahlreiche Freunde kennengelernt", schaute Helen Waitz-Rundel freudig zurück. "Wir kamen als Gastarbeiter, das war schon schwer", erinnerte sich Tanina D’Agosto. "Bei den Abenden habe ich erfahren, wie viel schwerer es noch die Geflüchteten hatten." Und Hanan Al Mohammad dankte für die "freundliche Aufnahme, die schönen Begegnungen und das liebevolle Miteinander, das ich erfahren durfte."

Kommune bewegt Welt

Bei der Preisverleihung des bundesweiten Wettbewerbs "Kommune bewegt Welt" hat die Stadt Engen überraschend den ersten Platz in der Kategorie Gemeinden bis 20 000 Einwohner belegt. Mit einem dritten Platz wurde das Projekt beim Landeswettbewerb "Meine. Deine. Eine Welt." ausgezeichnet. Bürgermeister Johannes Moser präsentierte ein begleitendes Buch zum Projekt mit dem Titel "Unser buntes Engen – 27 Geschichten über die Migration und das Leben in Engen". 27 Bürger aus Engen stellen stellvertretend für alle Nationen ihre persönlichen Erlebnisse und Eindrücke der Integration vor. In einem Ausblick wünschte sich der Sprecher des Helferkreises Ajmal Farman, dass das Projekt über seine Zeit hinaus wirke, eventuell ein Integrationszentrum entstehen und dieses als gemeinsamer Mittelpunkt der verschiedenen Nationen wirken könnte.