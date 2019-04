Die von Hand beschriebenen Seiten füllen einen Ordner, es sind die Texte zu ihren Vorträgen über Demenz. Seit 30 Jahren beschäftigt sich Maria Elfriede Lenzen mit dieser Thematik, Auslöser war ihre Mutter, die 1989 an Alzheimer erkrankte. "Zu der Zeit hat kaum jemand etwas darüber gewusst", erzählt sie von ihrer Mutter, die auf Grund ihrer Weglauftendenz in eine geschlossene Abteilung kam. Heute denkt Lenzen mit Schrecken an diese Art der Behandlung zurück.

"Man muss Demenz mit anderen Augen sehen", weiß sie nach vielen Jahren, in denen sie die Krankheit durch Erleben und Beobachten von Demenzkranken kennenlernte. "Ich habe versucht, in ihre Welt einzutauchen und gelernt, wie man mit ihnen umgehen muss." Man kann sie getrost als Vorreiterin bezeichnen – Lenzen zog daraus ihre eigenen Schlüsse. Die langläufige Meinung, dass Demenzkranke in eine sinnentleerte Welt eintauchen, teilt sie nicht. "Man muss sie fördern, aber nicht fordern, es sind noch Ressourcen vorhanden."

Ehrenamtliche Arbeit im Altenheim

Maria Elfriede Lenzen stammt aus Bonn und kam 1996 nach Engen. Beruflich war sie im kaufmännischen Bereich tätig, aber das Thema Demenz habe sie nach dem Erleben der Erkrankung ihrer Mutter nicht mehr losgelassen. Aus privater Initiative übernahm sie ein Jahr später für die Stadt Engen im damaligen Altenheim ehrenamtlich die allgemeine Beschäftigungstherapie und beobachtete auch dort das Verhalten der Demenzkranken. Auch 1997 sei man im Wissen um Demenz nicht viel weiter gewesen.

Eine Erfahrung der Zeit im Altenheim war für sie, dass die Biografie der Kranken für das Verständnis und den Umgang mit ihnen ganz wichtig ist. "Auch hochdemente Menschen haben noch Erinnerungen", sieht Lenzen das als einen Anknüpfungspunkt für Pflegekräfte, um die Kranken aus der Isolation zu holen. "Je mehr man über den Menschen und seine Geschichte weiß, umso mehr ist möglich." Das sei für sie eine wichtige Erfahrung gewesen.

Sprechstunden für Angehörige

Maria Elfriede Lenzen widmet sich mit Empathie und großem Engagement dem Thema Demenz und hat sich tief in die Materie eingearbeitet. Fachwissen eignete sie sich auf medizinischen Tagungen an. Als Mitglied der Alzheimer Gesellschaft sprach sie 2002 zum ersten Mal auf einem Alzheimer Kongress, wo sie es wagte, vor großem Publikum ihre Beobachtungen vorzutragen. Auch bei Podiumsdiskussionen ist sie vertreten und organisiert selbst Vorträge. Sie möchte sich nicht in den Vordergrund rücken, aber sie hat Anstöße gegeben. Dafür spricht, dass ihre Erkenntnisse über Studien der Forschung immer mehr bestätigt wurden.

Im Altenheim hatte sie in Sprechstunden auch Beratungen an Angehörige gegeben und erfahren, dass das Schamgefühl bis heute noch nicht ganz ausgeräumt ist: "Persönliche Beratung ist sehr wichtig, da jeder Kranke sich anders verhält." Auch heute noch berät sie auf Anfrage pflegende Angehörige. Ihr Bemühen ist Aufklärung, wobei sie auf viele Erfahrungen zurückgreifen kann. "Mit Beispielen und Situationen aus dem Leben der Kranken kann man versuchen, sie mitzunehmen auf eine Reise in das Vergessen", erläutert Lenzen. Je mehr man über die Krankheit wisse, umso mehr Ängste könne man abbauen.

Neue Aufgabe: Kampf gegen Kinder-Demenz

Seit 30 Jahren beschäftigt sie das Thema, seit über 20 Jahren ist sie ehrenamtlich offizielle Demenzbeauftragte der Stadt Engen. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Lenzen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Ich habe das Bedürfnis aufzuklären und Demenz-Kranken eine Stimme zu geben", sagt die 79-Jährige noch heute, "Aufklärung über Demenz ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden." Die Kraft für ihr Engagement geben ihr Angehörige und Betroffene, wenn die im Anfangsstadium sagen, dass sie keine Angst mehr hätten.

Mit Blick nach vorn stellt sie sich seit Oktober auch einer neuen Aufgabe. "Man denkt bei Demenz immer an ältere Menschen, die allmählich vergessen, aber es gibt auch Kinder-Demenz", erklärt Lenzen. Da spreche man von Hirnabbau-Erkrankung (NCL), die mit einem Stillstand der Entwicklung beginne und im Krankheitsverlauf zum Verlust von erworbenen Fähigkeiten führe.

"Viele Menschen haben noch nie etwas davon gehört", weiß sie, dass auch die Mediziner das Krankheitsbild Kinder-Demenz noch erforschen. Die 79-Jährige will sich auch auf diese Erkrankung einlassen: "Mir ist das ganz wichtig", sagt Maria Elfriede Lenzen. In der hiesigen Region kann man sie auch in Bezug auf Kinder-Demenz als Vorreiter bezeichnen.