von Isabelle Arndt und Helen Ziegler

Jahrzehnte nach ihrem Bau hat die Talbachbrücke bei Engen ausgedient. An ihrem Neubau kommt derzeit kaum jemand vorbei, denn mit den Sommerferien haben auch die Bauarbeiten und Verkehrseinschränkungen begonnen. Wer von Singen gen Schwarzwald fahren möchte, muss sich auf eine deutlich längere Fahrt und Schienenersatzverkehr einstellen. Was auf der Baustelle eigentlich passiert und was das für Pendler bedeutet, erklären ein Bahnsprecher und Engens Bürgermeister Johannes Moser.

Bahnkunden lesen die Hinweise auf diversen Plakaten sowie Hinweistafeln: Zwischen Engen und Immendingen wird gebaut. Angelika Kern aus Bohlingen hat von den Bauarbeiten am Ticketschalter erfahren. Sie fährt an diesem Tag von Singen nach Villingen. Normalerweise dauert diese Fahrt rund 40 Minuten, nun sind es eine Stunde und 20 Minuten. Für sie ist das grundsätzlich kein Problem: „Wenn der Bus einmal fährt, fährt er. Hauptsache ich komme an“. Allerdings habe sie sich schwer damit getan, den richtigen Abfahrtsort zu finden – statt vom Bahnhofsplatz fahren die nämlich von der anderen Seite der Gleise, vor den Maggi-Werken. Dort sammeln sich Fahrgäste ebenso wie Busse, je nach Fahrtziel steigen die Pendler in den Bus zum Beispiel nach Tuttlingen oder Immendingen.

Noch finden an der Talbachbrücke in Engen besonders vorbereitende Arbeiten statt. Im Oktober soll die Brücke abgerissen und neu aufgebaut werden. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Mit mehreren Bauarbeiten auf einer Strecke versucht die Bahn nach eigenen Angaben, die Einschränkungen langfristig so gering wie möglich zu halten. Deshalb werden zeitgleich zwischen Hattingen und Engen auf einer Strecke von 13 Kilometern die Gleise getauscht und in Engen verschiedene Brückenarbeiten erledigt. „Wir müssen die Infrastruktur instandhalten, versuchen aber die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, erklärt der Bahnsprecher. Der Zeitplan werde daher aufeinander abgestimmt, um nicht in einigen Wochen oder Monaten wieder eine Baustelle auf der gleichen Strecke einzurichten. Zwischen Freitag, 30. August, und Sonntag, 8. September, werde auch am Bahnübergang Geisingen gearbeitet. Der Schienenersatzverkehr fährt dann von Singen aus bis nach Donaueschingen.

Neubau mit Nachtschichten

Aktuell werden in Engen zum Beispiel Flächen gerodet und die Verläufe von Kabeln sowie Leitungen geklärt, sagt der Bahnsprecher. Der markanteste Punkt des Bauprojekts ist aber für Oktober angekündigt: Ab Dienstag, 1. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, wird die Bahnstrecke zwischen Immendingen/Hattingen und Engen voll gesperrt, um die alte Brücke abzubrechen. Im Anschluss werde das neue Bauwerk an seinen endgültigen Standort gehoben und verspannt, erklärt die Bahn. Während der sechstätigen Vollsperrung werde durchgehend in Tag- und Nachtschichten gebaut. Anschließend seien bis Ende März 2020 noch kleinere Arbeiten geplant. So sollen etwa die Signale angepasst und das Gleisbett aufgefüllt werden. Ein Jahr nach den ersten Arbeiten, die im Frühjahr begannen, soll das Projekt abgeschlossen sein.

Engens Bürgermeister Johannes Moser begrüßt sowohl die Arbeiten als auch deren Bündelung: „Es ist immer eine komplexe Geschichte, wenn die Bahn etwas umsetzt“, sagt er. Doch die Brücke sei halt kaputt und müsse gerichtet werden. „Wir hoffen, dass wir dann ein paar Jahre Ruhe haben.“

3,6 Millionen Euro vom Bund

Der Bürgermeister kann sich auch deshalb entspannt zurücklehnen, weil die Kosten nicht über die Gemeindekasse laufen: Die nötigen 3,6 Millionen Euro stammen laut Bahnsprecher besonders aus Bundesmitteln. Parallel werden derzeit die Bahnsteige barrierefrei gemacht, wie Moser berichtet: Sie werden nach und nach erhöht, damit beispielsweise auch Rollstuhlfahrer problemlos in den Zug kommen. Durch die Arbeiten an der Talbahnbrücke kämen auch diese Maßnahmen schneller voran, weil nicht mehr ständig ein Zug durchfährt und die Arbeit unterbricht.

Dafür fährt nun häufiger ein Bus durch Engen. Doch der Weg zum Schienenersatzverkehr ist für manche beschwerlich: „Ältere Menschen, Gehbehinderte oder Reisende mit viel Gepäck haben ihre Probleme mit den Stufen“, sagt Katharina Hangarter. Sie kommt aus Singen und ist an diesem Tag unterwegs nach Karlsruhe. Dabei fiel ihr in Singen auf, dass die Bushaltestelle bei der Maggi nur über eine Treppe erreichbar ist. Hier sei noch Nachholbedarf, findet sie daher. Angelika Kern aus Bohlingen wünscht sich an gleicher Stelle ein Dach: Denn auch wenn es ein heißer Sommer sei, fehle bei Regen ein Häuschen zum Unterstellen. Allgemein klappt der Schienenersatzverkehr laut dem Bahnsprecher aber gut – ihm seien noch keine Beschwerden zu Ohren gekommen.

