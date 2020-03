Die Stadt soll aufblühen – das hat der Ausschuss für Technik und Umwelt bereits im November beschlossen. Nun präsentierte die Umweltbeauftragte Michaela Schramm in der letzten Ausschuss-Sitzung die Pflanzflächen, auf denen es bald schon für Mensch und Tier bunt blühen soll.

Eigentlich hatte sich die Stadt 2018 für das Projekt „Natur nah dran“ vom Naturschutzbund beworben, um eine Förderung für Blühflächen zu bekommen. Leider, so Schramm, habe die Stadt aber keinen Zuschlag erhalten. Daraufhin wurde beschlossen, das Projekt auch ohne Förderung umzusetzen.

In einem ersten Schritt sollen derzeitige Grünflächen am Maxenbuck, Felsenareal und an der Ledergasse mit Blühmischungen eingesät werden. Mitarbeiter des Bauhofs werden außerdem im Stadtpark, am Park and Ride Parkplatz, am Bolzplatz Vögtleshalde, auf der Grünfläche im Baugebiet Glockenziel sowie an der Grundschule Welschingen Flächen einsäen.

Als nächstes ist die Pflanzung von insektenfreundlichen Hecken und Sträuchern geplant. Wie Michaela Schramm erläuterte, sollen diese bei der Neugestaltung des Schulhofs der Grundschule eingepflanzt werden. Ebenso wie bei der aktuell anstehenden Begrünung des Anselfinger Bürgerhauses und der neuen Außenanlage an der Bittelbrunner Petersfelshalle. Zusätzlich so Schramm, sollen entlang der Stadtmauer mehrere Insektenhotels installiert werden, die vielen Arten Unterschlupf bieten.

Engen Jeder Engener bekommt seinen eigenen Baum: Die Stadt startet eine großangelegte Aufforstungsaktion Das könnte Sie auch interessieren

Um Insekten mehr Lebensraum zu bieten, sollen außerdem städtische Rasenflächen, bei denen es die Nutzung erlaubt, nur noch ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht werden. Blumenbeete mit Wechselbepflanzung sollen künftig mit insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzt werden. Ein Nebeneffekt der Aktion für das Insektenwohl: An den blühenden Farbtupfern im Stadtbild können sich auch Menschen erfreuen.