von SK

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei während der Abwesenheit des Bewohners am Sonntag zwischen 7.45 Uhr und 18 Uhr vergeblich versucht, die Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Straße Im Hugenberg aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht, weshalb nur Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden ist. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, bitte bei der Polizei Singen, (0 77 31) 888-0, melden. Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich etwa 50 Prozent der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent über Schutz gegen Einbrüche. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Konstanz, (0 75 31) 995-1044, (E-mail: konstanz.pp.praevention@polizei.bwl.de).