von SK

Der Fahrer eines Gefahrgutlasters ist heute Morgen gegen 4.40 Uhr auf der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unmittelbar vor der Ziegelbuckbrücke ins Schleudern gekommen und wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn war in beiden Richtungen voll gesperrt, was zu Staus führte. Um 17.45 Uhr war die Fahrbahn geräumt und die Autobahn wieder frei.

Der mit Calciumcarbit beladene 40-Tonner hat einen anderen Lastzugs auf glatter Fahrbahn zwischen Geisingen und Engen überholt. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war. Das Fahrzeug kippte auf die Seite und blieb quer auf der Autobahn liegen. Der eingeklemmte Fahrer ist von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Aus dem Lastwagen ist kein Gefahrgut ausgetreten. Calciumcarbit bildet mit Feuchtigkeit ein leicht entzündliches Gas. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, berichtet die Polizei.

Zahlreiche Helfer kamen am Donnerstag auf die A 81. | Bild: Polizei

Die Autobahn war in beiden Richtungen gesperrt. Das führte gerade in den Morgenstunden zu langen Rückstaus. Die seit dem Morgen im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer sind vom Deutschen Roten Kreuz mit warmen Getränken und Essen versorgt worden. Der Verkehr aus Richtung Singen wurde an der Autobahnanschlussstelle Engen abgeleitet. Dort ging es für die Autofahrer im Schritttempo durch Engen Richtung Hegaublick über Bargen und Mauenheim. Die Straße über den Hegaublick Richtung Geisingen war ebenfalls gesperrt, weil sie sehr nahe an der Unfallstelle verläuft und die Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden sollten, so die Polizei. Aus Richtung Stuttgart ging es über die B 27 Richtung Blumberg und dann über die B 314 zur Anschlussstelle Hilzingen.

"Zur Bergung des Lastwagens sind zwei Kräne eingesetzt worden", berichtete Polizeisprecher Markus Sauter. Bereits gegen 16 Uhr war die Autobahn Richtung Singen wieder offen. Bis zum Abend war auch die Fahrtrichtung Stuttgart wieder offen sein, so die Polizei.

Weiträumige Absperrung auf der A81, im Hintergrund die Autobahnkapelle Hegau. | Bild: Weiß, Jacqueline