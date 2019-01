von SK

Eine schwerverletzte Person und Schaden in bislang nicht bekannter Höhe forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen im Bereich der Immensitz-Brücke ereignete. Der Fahrer eines mit Gefahrgut beladenenen 40-Tonners, der in Richtung Singen fuhr, überholte einen Lastzug und geriet vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen, wie die Polizei berichtet.

Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Aus dem Lkw ist kein Gefahrgut ausgetreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Autobahn ist in beiden Richtungen gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.