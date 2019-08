Nach den Sommerferien beginnt für viele Schüler ein neuer Lebensabschnitt, sie wechseln an die nächste Schule oder zumindest in die nächste Klasse. Für Johannes Kraft steht ein besonderer, großer Wechsel an – mit Hindernissen. Der 16-Jährige aus Engen wurde mit dem Down-Syndrom geboren und hat mindestens zwölf Jahre Schulpflicht. Die schulische Inklusion, also der gemeinsame Unterricht von Menschen mit und ohne Behinderung, endet aber nach der neunten Klasse. Deshalb muss Johannes Kraft an ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) wechseln. Und während Menschen ohne Behinderung die Qual der Wahl haben, welche weiterführende Schule sie besuchen wollen, entscheiden bei Menschen mit Behinderung auch Behörden mit.

Nachdem Johannes laut eines ersten Bescheids nicht seine Wunsch-Schule besuchen sollte, stellt sich für seine Mutter Corinna Kraft die Frage, wie ein Schulwechsel bei Jugendlichen mit Behinderung grundsätzlich funktioniert.

Wunsch-Schule würde gezielte Förderung bieten

„Wir wollen keine Extrawürste für unseren Sohn“, erklärt Corinna Kraft. Er sollte laut einem ersten Bescheid die Haldenwangschule in Singen besuchen. Dieses SBBZ sei keineswegs schlecht, betont Corinna Kraft, die sich seit Jahren im Förderverein der Haldenwangschule einbringe – „es ist keine Entscheidung gegen diese Schule, sondern für eine andere Einrichtung“. Die Familie habe sich gemeinsam für die Dorfgemeinschaft Lautenbach in Herdwangen-Schönach (Bodenseekreis) entschieden. Eine Privatschule, die ebenfalls als SBBZ anerkannt ist.

Dort würden gezielt mögliche Beschäftigungsbereiche gelernt wie Landwirtschaft oder Dienstleistungen, sagt Corinna Kraft. Damit biete diese Schule in ihren Augen die besten Chancen, um Johannes in ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Er habe sich dort nach einigen Praxistagen sehr wohl gefühlt: „Er kam super in dieser Struktur klar und wurde als Idealfall für diese Schule bezeichnet“, sagt seine Mutter.

Inzwischen gibt es gute Nachrichten

Umso überraschter sei sie gewesen, als ihr Antrag für den Schulwechsel abgelehnt wurde. Die Begründung: Das SBBZ Haldenwangschule sei ebenso in der Lage, den sonderpädagogischen Bedarf zu decken. Zurück blieb Corinna Kraft mit der Frage, wie sie das ihrem Sohn vermitteln soll. Besonders vor dem Hintergrund, dass zwei seiner Mitschüler eine Zusage für Lautenbach erhalten hätten. Zwischenzeitlich gibt es zwar gute Nachrichten für Familie Kraft: Nachdem sie mit Hilfe eines Anwalts Widerspruch eingereicht haben, wurde der Schulbesuch doch genehmigt. Doch Corinna Kraft geht es nicht nur um ihre persönliche Situation.

Berufswegekonferenz soll Blick in die Zukunft geben

Denn in so einem Fall sind einige Ansprechpartner involviert und sie habe sich als Mutter schwer damit getan, den richtigen zu finden. Schulrätin Bettina Armbruster irritiert das. Sie ist seitens des Schulamts Konstanz zuständig und erklärt den Ablauf: Mindestens vor jedem Schulwechsel, so auch in der neunten Klasse, gebe es eine individuelle Berufswegekonferenz mit allen Beteiligten. Da werde schon ziemlich genau gesagt und festgehalten, wie die berufliche Zukunft des Betroffenen aussehen kann und soll. Dabei würden auch die Eltern sowie der Schüler nach seinen Vorstellungen gefragt. „Das wäre das Gremium, um alle Fragen und Themen zu besprechen“, sagt Armbruster.

Die Schulrätin räumt aber ein, dass der Wechsel von inklusiven Schulen an ein SBBZ noch relativ neu sei. Die meisten Schüler, die vom Inklusionsgesetz aus dem Jahr 2015 profitieren, sind noch in früheren Klassenstufen. In diesem Schuljahr betrifft so ein Wechsel im ganzen Landkreis vier Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie vier weitere mit Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Deshalb könne es sein, dass nicht jeder Ansprechpartner alles wisse.

Kosten sind nur ein Aspekt

Wenn es beim Schulwechsel auch besondere finanzielle Unterstützung geht, sind Cornelia Schönbucher und Jasmin Rötschke gefragt. Schönbucher leitet das Sozialamt im Landratsamt Konstanz, Rötschke ist Referatsleiterin der Eingliederungshilfe. „Wir prüfen, was der betroffene Mensch für einen Bedarf hat“, erklärt Schönbucher. „Die Gesamtsituation des Kindes ist entscheidend“, ergänzt Rötschke. Jeder Fall sei sehr individuell und vielschichtig, daher können sie keine fixen Entscheidungskriterien nennen.

Die Kosten würden dann eine Rolle spielen, wenn es zwei ähnliche Möglichkeiten gibt. „Wir müssen sehr genau schauen, wo wir gleiche Leistung und Hilfe ohne zusätzliche Steuergelder sicherstellen können“, erklärt Schönbucher. Sie hätten ein Volumen von rund 40 Millionen Euro, um Kosten wie Schulgeld und Fahrten zu begleichen. Und sie seien verpflichtet, das sinnvoll einzusetzen.

Kritik: Erste Entscheidung ist nicht nachvollziehbar

„Es geht nicht hervor, wie die Eingliederungshilfe entschieden hat“, kritisiert Corinna Kraft den ersten, ablehnenden Bescheid. Sie könne es sich nur mit den Kosten erklären und hätte sich dann ein vermittelndes Gespräch gewünscht. Eine Beteiligung an den Fahrtkosten wäre „natürlich eine Option“ für die Familie. Denn eine Ablehnung würde einen Rückschlag für Johannes bedeuten: Corinna Kraft ist überzeugt, dass er einen Wechsel auf die Haldenwangschule als eine Art Bestrafung empfinden und sich ablehnend verhalten würde. Bevor das passiere, würde die Familie die Schulkosten selbst übernehmen.

Besondere Begründung wurde nachgereicht

Doch das ist nun nicht mehr nötig. Für einen Wechsel an eine weiter entfernte Privatschule braucht es laut Schulrätin Armbruster eine besondere Begründung. Die ging laut Cornelia Schönbucher aus dem ersten Antrag der Familie Kraft nicht klar hervor. Nachdem diese im Zuge des Widerspruchs neue Argumente vorbrachte, habe man den Fall nochmal geprüft und dem Wechsel zugestimmt.

