von SK

Das Städtische Museum Engen zeigt eine neue Kunstausstellung: „Holy Ghosts“ (“Heilige Geister“) heißt die Werkschau des Künstlers David Czupryn. Vom 9. November – 6. Januar zeigt das Museum Engen die Ausstellung . Zur Vernissage am Freitag, 8. November, 19:30 Uhr sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen, wie es in einer Presseinfo des Museums heißt.

David Czupryn wurde 1983 in Duisburg geboren und ließ sich erst zum Schreiner ausbilden, bevor er an der Düsseldorfer Kunstakademie Bildhauerei und Malerei studierte. Czupryn malt Bühnenräume, die er mit den unterschiedlichsten Materialien und Strukturen füllt. Mit Holz, Marmor oder Kunststoff arbeitet er ebenso wie mit quietschbunten Figurenfragmenten aus der Popart oder surrealen Versatzstücken, wie das Museum beschreibt.

Dabei entwerfe er phantasievolle Absurditäten – und spielt lustvoll mit Effekten der optischen Täuschung. Man spüre die Lust des Künstlers an einer vielfältig in Szene gesetzten und virtuos vorgetragenen Malerei, so das Museumsteam, die das Zeug habe, den Betrachter zu überwältigen und in eine Welt zu entführen, in der die Gesetze der Logik und der Schwerkraft außer Kraft gesetzt sind.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 11-18 Uhr. Eintritt: 3 Euro/ermäßigt 2 Euro. Die Ausstellung geht vom 9. November bis 6. Januar. Vernissage: Freitag, 8. November, 19:30 Uhr