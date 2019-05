von Haigo Hofmann

Im Konferenzraum der Sparkasse Engen-Gottmadingen stellte der Schwarzwaldverein Engen/Hegau ein Großereignis als Pemiere vor, das von Freitag 28. Juni, bis Samstag, 29. Juni, stattfindet: „Hegau 24 – die 24-Stunden-Wanderung durch den Hegau. 84 Kilometer bei Tag und Nacht“. Die Zielstellung dabei ist, diese Veranstaltung der Öffentlichkeit nahe zu bringen und damit den Hegau als touristische Premium-Wanderregion auch über die Region hinaus bekannt zu machen.

„Diese Veranstaltung wird dem Hegautourismus wichtige Impulse geben“, erklärte Bürgermeister Johannes Moser. „Ohne die starke Unterstützung durch zahlreiche unterstützende Organisationen, Vereine und Unternehmen aus der Region sowie den drei Gemeinden Engen, Tengen und Gottmadingen wäre ein solcherart ambitioniertes Unterfangen für einen Verein alleine nicht zu stemmen gewesen – meinen herzlichen Dank an alle Unterstützer und Mitstreiter“, betonte Peter Kamenzin, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Engen. Zu diesem bislang einzigartigen Großereignis in der Region sei die gesamte Bevölkerung angesprochen und sie sei auch zur Teilnahme als Zuschauer eingeladen.

Drei Bürgermeister für das Projekt

Auch die drei anwesenden Bürgermeister – Johannes Moser aus Engen, Marian Schreier aus Tengen und Michael Klinger aus Gottmadingen – demonstrierten durch ihre Anwesenheit ihre Wertschätzung und Unterstützung dieses Projektes. Moser machte dies noch einmal persönlich deutlich, bedankte sich ausdrücklich bei dem verantwortlichen Organisationsteam des Schwarzwaldvereins und lobte die enorme Kraftanstrengung, welche die viele Arbeit aller Beteiligten zur Vorbereitung dieses Ereignisses erforderte. „Besonders bedanke ich mich bei der Ideengeberin, Initiatorin und Mitorganisatorin Heike Kunle, die Mitarbeitern der Stadtverwaltung Engen ist“, so Moser.

Kunle ist erfahrene Expertin für 24-Stundenwanderungen. Sie erläuterte das Konzept und die wichtigsten inhaltlichen Eckpunkte der Veranstaltung. Start und Ziel (jeweils ab 18 Uhr) befinden sich jeweils an der Großsporthalle Engen. Die gesamte Route über Singen, Gottmadingen, Tengen und schließlich wieder Engen, ist exakt durchgeplant – mit Beschilderung und diversen Erlebnis- und Versorgungsstationen. Auf Umweltverträglichkeit und Naturschutz wurde dabei besonders geachtet.

Auch Schlussläufer werden eingesetzt

„Das Ganze ist zwar als persönliche Grenzerfahrung für die Teilnehmer gedacht und konzipiert, jedoch ausdrücklich nicht als Wettrennen“, sagte Heike Kunle. So werden auch Schlussläufer eingesetzt, die dafür sorgen sollen, dass alle Teilnehmer in der vorgegebenen Zeit ihr Ziel erreichen. Zum Ausklang gibt es noch einen speziellen Bierausschank im Engener Sudhaus. Wenn diese Veranstaltung, wie erwartet, ein Erfolg wird, denkt man über weitere Veranstaltungen dieser oder ähnlicher Art in Zukunft nach.