von SK

Zwei Einbrecher waren am vergangenen Wochenende erfolglos in Aach und Engen unterwegs. Erst versuchten sie, in mehrere Gaststätten einzubrechen, konnten dabei aber weder Türen noch Fenster aufhebeln. Dann fasste sie auch noch die Polizei, wie deren Pressestelle mitteilt. Im Zuge einer Fahndung wurden die Täter kurze Zeit später festgenommen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer einer Axt, die bei den Taten benutzt wurde und vermutlich zuvor entwendet wurde. Die Axt ist laut Polizeiangaben augenscheinlich schon älter, hat ein verrostetes Axtblatt und einen 91 Zentimeter langen Stiel. Hinweise an die Polizei Engen unter Telefon (0 77 33) 9 40 90.