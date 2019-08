von Jürgen Waschkowitz

Über einen nahezu unheimlichen Zulauf konnte sich der TV Engen bei seinem diesjährigen Angebot „Mitmachzirkus Casanietto“ im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Engen freuen. So wurde das Bürgerhaus Zimmerholz drei Tage lang für 40 Mädchen und Buben zwischen sieben und dreizehn Jahren zur großartigen Zirkusmanege für den „Nachwuchs. Es wurde unermüdlich geübt und gelernt, bis zahlreiche zirzensische Kunststücke saßen.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Drei „Schwarze Mädels“ bei der Arbeit.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Sie üben noch und bald dreht sich der Teller perfekt.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Das Diabolo will wohl nicht so, wie die Künstlerin will!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Zur Erholung und Entspannung schmücken diese Künstler die Popcorn-Tüten für die Eltern.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Sichtlich stolz auf die gelungene Vorführung und den Applaus!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Auch wenn es auf der rollenden Tonnen nicht leicht ist, gemeinsam werden wir es schaffen.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Unter Anleitung und durch kräftiges Üben wurde der Reifen zum richtigen zirzensischen Freund. Nicht nur dabei, sondern mittendrin, Inklisonsteilnehmer.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Das Diabolo zu fangen, will geübt sein.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Volle Konzentration bei Christiane Schlenker und einer jungen Küstlerin.

Bild: Jürgen Waschkowitz

„Na also, geht doch“, wenn sie flweißig übt.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Auch so vermittelt die Tonnen Glücksgefühle.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Alles will geübt werden, soll es perfekt werden.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Mit einem tollen einstündigen Programm begeisterten die jungen Künstler ihre Eltern beim Mitmachzirkus des TV Engen im Rahmen des Ferienprogramms.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Gemeinsam gelingt balancieren deutlich besser.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Durch kräftiges Üben wurde der Reifen zum richtigen zirzensischen Freund.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Es fliegen die Tücher!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Ta tü, ta ta. Die Feuerwehr ist da!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Ausruhen ist nicht, die Scherben müssen bezwungen werden.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Ein „süßer“ Clown.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Der Stock ist immer dabei: Zwei Wanderer auf Tour.

Bild: Jürgen Waschkowitz

Eine stolze Truppe genießt den Applaus!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Gemeinsam auf wackeligen Rollen!

Bild: Jürgen Waschkowitz

Auf diesen gekonnten Sapagat ist die Küstlerin besonders stolz.