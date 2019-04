von Jürgen Waschkowitz

Beeindruckt zeigte sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger bei ihrem Besuch des Anne-Frank-Schulverbundes in Engen über die Vielfalt der Angebote und das starke Engagement in Europa durch die Schüler und Lehrer. Sie ermunterte die Jugendliche, sich weiterhin für den europäischen Gedanken einzusetzen, die Verbindungen in die Partnerstädte nicht abreißen zu lassen.

Auch dem Kollegium sprach sie Mut zu, den bisherigen vorbildlichen Weg weiterzugehen, sich nicht von Erschwernissen und Mangel entmutigen zu lassen. Sie werde auch dafür kämpfen, den Französischunterricht an der Realschule zu erhalten.

Austausche mit Engens Partnerstädten

Der Anne-Frank-Schulverbund ist ein Teil des Bildungszentrums Engen und besteht aus der ehemaligen Werkreal- und Realschule. Auch der Hauptschulabschluss ist möglich. Angeschlossen ist auch das sonderpädagogische Bildungs- und Bratungszentrum (Förderschule) mit Inklusion.

Entstanden sei der Wunsch zu einem Besuch, so Wehinger, bei der Verleihung der Staufermedaille an die pädagogische Assistentin des Schulverbundes, Margit Boßlet-Dietrich. "Ihre Auszeichnung ist eine Anerkennung für die unermüdlichen langjährigen Vorbereitungen und Begleitungen der Schüleraustausche mit den Schulen der europäischen Partnerstädte von Engen", so Wehinger. "Das hat mich neugierig gemacht."

Schüler sprechen begeistert von Auslandsbesuchen

Schüler berichteten dann auch begeistert von ihren jüngsten Besuchen, äußerten ebenso ihre Vorfreude auf die Besuche in Ungarn, Frankreich, Italien oder im Kosovo. "Als Mitglied im Ausschuss für Europa und Internationales freue ich mich über euren besonderen Einsatz, danke und bitte euch, so eifrig den europäischen Gedanken weiter zu pflegen und zu intensivieren", lobte Wehinger. Weiter animierte sie die Schülerinnen, sich stärker in männerdominierten Berufen zu engagieren und sich für Führungsaufgaben vorzubereiten.