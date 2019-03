von Jürgen Waschkowitz

Beeindruckt zeigte sich die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne) bei ihrem Besuch des Anne-Frank-Schulverbundes in Engen über die Vielfalt der Angebote und das starke Engagement in Europa durch die Schüler und Lehrer. Sie ermunterte die Jugendliche, sich weiterhin für den europäischen Gedanken einzusetzen, die Verbindungen in die Partnerstädte nicht abreißen zu lassen. Auch dem Kollegium sprach sie Mut zu, den bisherigen vorbildlichen Weg weiterzugehen, sich nicht von Erschwernissen und Mangel entmutigen zu lassen. Sie werde auch dafür kämpfen, den Französischunterricht an der Realschule zu erhalten. Der Anne-Frank-Schulverbund ist ein Teil des Bildungszentrums Engen und besteht aus der ehemaligen Werkreal- und Realschule.

