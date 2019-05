von SK

Ein 45 Jahre alter Mann muss sich wegen versuchter Körperverletzung gegenüber der Polizei verantworten. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte, wurden die Beamten am Freitag gegen 11.45 Uhr in einen Ortsteil gerufen, nachdem sich ein Paketzusteller an den Polizeiposten in Engen gewandt hatte und um Hilfe rief.

Zwei Dokumente, aber kein Ausweis

Laut Polizei wollte der 39 Jahre alte Mann dem 45-Jährigen ein Paket zustellen. Hierfür verlangte er seinen Ausweis. Der vermeintliche Empfänger überreichte dem Postboten zwar zwei Dokumente, aus denen jedoch sein Wohnort nicht hervorging. Deshalb verweigerte der Zusteller die Zustellung des Paketes. Daraufhin wurde der Mann gegenüber dem Postzusteller aggressiv und versuchte, ihm das Paket zu entreißen, teilt die Polizei weiter mit. Nachdem dies nicht gelang, versuchte er den 39-Jährigen zu packen und zu würgen. Der Postbote konnte jedoch in sein Auto flüchten und informierte von dort die Polizei.