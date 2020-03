Die Stadtbibliothek Engen verzeichnet im Gegensatz zum allgemeinen Trend ein wachsendes Leseinteresse. Mit knapp unter 80 000 Ausleihen konnten die Bibliothekarinnen Bärbel Oetken und Judith Maier-Hagen somit im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss im Rahmen ihres Jahresberichts einen Anstieg von 6,8 Prozent vermelden.

631 Kinder nutzen die Bibliothek

Kinder sind die fleißigsten Ausleiher in der Engener Bibliothek: Von 1284 aktiven Lesern im vergangenen Jahr waren 631 Kinder und 160 Jugendliche. Die Bibliothekarinnen berichteten, dass auch die Anzahl lesefreudiger Senioren kontinuierlich zunehme und die Institution gerade bei Veranstaltungen als gesellschaftlicher Treffpunkt für ältere Menschen fungiere.

In der Ausleihe befinden sich rund 19 000 Medieneinheiten. 911 neue Medien konnte die Bibliothek durch die große Unterstützung des Fördervereins mit einer Summe von 11 000 Euro anschaffen.

20 Ehrenamtliche helfen mit

Die Bibliothek war 2019 an 714 Stunden geöffnet, in denen meist reger Betrieb herrschte, so der Bericht. Zum Team gehören neben den hauptamtlichen Kräften Judith Maier-Hagen, Bärbel Oetken und Bürokauffrau Karin Wenger außerdem 20 ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie haben im vergangenen Jahr insgesamt rund 1000 Arbeitsstunden geleistet.

Besonderes Engagement bringen zudem die sechs Lesepaten. Sie lesen Kindern verschiedener Altersgruppen in den Veranstaltungsreihen „Mit zwei dabei“ und der „Traumstunde“ vor und basteln oder spielen im Anschluss mit ihnen.

Ferienprogramm und Sternstunden

Mit Theater, Kinderkino und weiteren Veranstaltungen trägt das Bibliotheksteam dazu bei, dass auch in den Schulferien keine Langeweile aufkommt. Zum ersten Mal gab es 2019 das Veranstaltungskonzept „Sternstunden im Advent“.

Die Idee sei gewesen, auf bereits vorhandenen Veranstaltungen aufzubauen und mit zusätzlichen Inhalten ein erweitertes Programm zu erarbeiten, so der Bericht. Zu Vorlesestunden und Adventskino kam ein weihnachtliches Figurentheater hinzu. Beide Bibliothekarinnen betonten, dass sie großen Wert auf Kindertheater zu gemäßigten Preisen vor Ort in Engen legten.

124 Kinder bei „Heiß auf Lesen“

Besonders groß war der Andrang bei der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“. Hier nahmen 124 Kinder teil und schmökerten sich durch einen Berg von 550 Büchern. Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern ist eine der Hauptaufgaben, die sich die Stadtbibliothek auf die Fahnen geschrieben hat.

Besonders wichtig ist dem Team daher die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. 2019 fanden 27 Führungen und Aktionen für Klassen und Kindergartengruppen statt. Außerdem lauschten Grundschüler und Fünftklässler bei sechs Autorenlesungen gespannt zu.

Veranstaltungen gibt es in der Stadtbibliothek aber nicht nur für Kinder. Regelmäßig lädt der Förderverein zu Autorenlesungen und Kinoabenden in die Altstadt. Besonders groß war das Interesse an Autor Stephan Orth, der aus seinem Buch „Couchsurfing in China„ vor 65 Zuhörern las.

RFID soll Ausleihe vereinfachen

Die Ausleihen physikalischer wie digitaler Medien nehmen kontinuierlich zu, das zeigt die Statistik der Engener Bibliothek. Besonders im Bereich der Ausleihe seien die ehrenamtlichen Mitarbeiter stark gefordert, berichteten die Bibliotheksleiterinnen. Eine Erleichterung soll die Umstellung der Medien auf die sogenannte RFID-Technik bringen.

Im Zuge dieses Großprojekts werden alle Medien mit Transponderetiketten versehen, die künftig die Ausleihe an Selbstverbuchungsschaltern ermöglichen sollen. Ein schöner Nebeneffekt davon sei, so die Bibliothekarinnen, dass die Einrichtung ihre tatsächlichen Besucherzahlen ermitteln kann. Den digitalen Ausbau in diesem Jahr sollen Beebots, kleine Bienenroboter, abrunden. Mit diesen können Kinder erste Erfahrungen beim Programmieren machen.

Bürgermeister und Räte loben

Bürgermeister Johannes Moser lobte die Führungskräfte für deren Arbeit und betonte den großen sozialen Stellenwert, den die Bibliothek in Engen einnimmt. Die ganze Altstadt profitiere von der Einrichtung und diese sei nicht mehr wegzudenken, gab CDU-Rat Jürgen Waldschütz zu verstehen.

UWV-Rat Gerhard Steiner stellte fest, dass die Berichte von Jahr zu Jahr erfolgreicher würden. Besonders lobte er, dass das große ehrenamtliche Engagement aufrechterhalten werden könne. CDU-Rätin Erika Fritschi schlug abschließend Vormittagsveranstaltungen für Senioren vor, denen die abendlichen Termine oftmals zu spät seien.