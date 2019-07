von SK

Die Polizei ermittelt gegen einen 63-Jährigen, der am Donnerstag gegen 15.15 Uhr betrunken einen Unfall auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 zu verantworten hat. Wie die Polizei informierte, war der Mann in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr bei Engen auf den Parkplatz. Dabei stieß er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gegen ein Verkehrszeichen. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten konnten den Mann noch auf dem Parkplatz antreffen. Ein Alkoholtest fiel positiv aus und veranlasste die Polizei zur Entnahme einer Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von 6.000 Euro.