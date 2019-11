Alles begann mit Kurt Cobain. Mit zwölf Jahren wollte Marius Kirsten so cool sein wie der Frontmann der Band Nirvana, die mit ihren melancholisch-rockigen Songs die Welt begeisterte – bis Kurt Cobain seinem Leben 1994 ein Ende setzte. Marius Kirsten wurde nicht zum Weltstar und lebt noch, doch Musik bestimmt auch heute sein Leben. Und das ganz ohne dass er selbst auf der Bühne steht, stattdessen wählt er das eigene Tonstudio. Denn der 32-Jährige aus dem Engener Teilort Welschingen komponiert Filmmusik. Im Gespräch wählt der Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, der jüngst mit dem Filmmusikpreis geehrt wurde, auch ernste Töne. Denn der Start als freischaffender Komponist ist mühsam.

Man sich von Melodien wieder trennen können

Vor 20 Jahren hat Marius Kirsten zur Gitarre gegriffen, mit Bandkollegen herumprobiert und mit etwas Glück einen guten Song geschrieben. „Wir haben zwei, drei, auch mal vier Stunden gespielt, bis etwas Brauchbares herauskam. Mit einem Chorus oder einer kurzen Melodie haben wir dann weiter probiert“, schildert er. Eine wichtige Lektion lernte er schon damals: „Viel von dem, was einem so einfällt, kann man später nicht mehr brauchen.“ Man müsse bereit sein, sich von Dingen zu trennen, auch wenn man sich zwei Monate in eine Melodie verliebt habe. Doch als Dienstleister entscheiden andere, wie eine Videosequenz klingt.

In der Branche läuft viel über Kontakte

Es gibt nicht viele, die sich professionell der Filmmusik widmen. Marius Kirsten war einer von vier, die damals an der Filmakademie studieren durften. „Die Konkurrenz ist schon groß, aber ich denke, es gibt momentan eigentlich genug Arbeit für alle.“ Dabei sei es eine Herausforderung, diese Arbeit zu finden: Viel laufe über Kontakte. Und in den Mailverteiler einer Produktionsfirma müsse man erst mal aufgenommen werden. Marius Kirsten schätzt, dass in der Region Stuttgart rund 20 Filmkomponisten arbeiten. Und Stuttgart sei neben den bekannten Hochburgen wie Berlin und München ein guter Ort für Filmschaffende, zum Beispiel wegen Landes-Fördergeldern.

Marius Kirsten mit anderen Preisträgern beim Filmmusikpreis in Halle (rechts). Er erhielt den Preis für die beste Musik im Kurzfilm „Paris you got me“. | Bild: Jessen Mordhorst

Komponisten zwischen Hollywood oder Hartz IV

Bekannt sind aber nur wenige Komponisten: Filmfans kennen womöglich Hans Zimmer, der mit seiner Musik für König der Löwen einen Oscar gewann. Doch dessen weniger bekannte Kollegen arbeiten eher im Verborgenen. Marius Kirsten gewann Anfang November den Filmmusikpreis für Beste Musik im Kurzfilm „Paris you got me“, die Moderatorin der Preisverleihung in Halle habe die Branche gut zusammengefasst mit den Worten: Hollywood oder Hartz IV. „Man kann sehr gut damit verdienen – oder halt nicht. Man muss auf jeden Fall dran bleiben“, sagt der 32-Jährige.

Wie Marius Kirsten komponiert: Nicht zu offensichtlich und am liebsten echt

An einem Kinofilm werde zwischen zwei und vier Jahre lang gearbeitet, der Komponist sei nur ein bis drei Monate während der sogenannten Postproduktion beteiligt – wenn es sich nicht gerade um einen Musicalfilm oder Blockbuster handelt. Um die passende Musik zu finden, probiert Marius Kirsten viel aus. Im Studium habe er gelernt, wie er Emotionen, Geschwindigkeiten und Intervalle wählen könne: „Man kann mit der richtigen Musik den Blick vom Mägdeberg wie den Blick vom Mount Everest wirken lassen.“ Filmmusik solle Emotionen aber nicht so offensichtlich verstärken, dass ein Zuschauer sich geführt fühle. Und man könne auch eine ernste Szene mit lustiger Musik auflockern. Marius Kirsten wählt dafür möglichst echte Instrumente. Ein Komponist müsse heutzutage kein Instrument mehr spielen können, tue es aber häufig und spiele zumindest das eigene Instrument selbst ein. Der Rest sei auch eine Frage des Budgets.

Mit zwei Kommilitonen hat Marius Kirsten in Ludwigsburg ein Tonstudio eingerichtet. Bei seiner Filmmusik nutzt er am liebsten so viele echte Instrumente wie möglich. Bild: Privat | Bild: privat

Bei vielen Projekten wurde beim Schnitt schon Musik verwendet, welche er adaptieren soll: „So ähnlich wie möglich, so unterschiedlich wie nötig“, um keine Probleme mit dem Urheberrecht zu bekommen. Manchmal favorisiere er auch eine ganz andere Musik als gewünscht, das Ergebnis sei meist ein Kompromiss. „Es gibt immer einen Findungsprozess“, sagt der Komponist. Sein Traum: das Thema eines langen Films entwickeln zu dürfen.

Eigenes Grab oder guter Nebenverdienst? Production Music

Wenn er gerade nicht an einem Film mitarbeitet, schreibt Marius Kirsten an sogenannter Production Music. Wer einen Klang für seinen Film braucht und nicht extra komponieren lassen möchte, kann in Online-Bibliotheken aus fertigen Melodien wählen. Nutzer können nach Thema und Schlagworten filtern – soll es episch, lustig oder romantisch sein? „Ich habe mich schon gefragt, ob ich mir damit mein eigenes Grab schaufle“, räumt der 32-Jährige ein. Doch diese Form des Komponierens ermögliche ihm einen Nebenverdienst.

Das Unterrichten und Lehren als zweites Standbein

Außerdem arbeitet Marius Kirsten als Dozent am Winterthurer Institut für aktuelle Musik, wo er sein Diplom erwarb. „Die meisten Musiker, die ich kenne, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus Spielen und Unterrichten“, sagt er. Nach einem Sabbatjahr will er nächsten Sommer weiter lehren. Mit dem Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg habe er sich weiter qualifizieren wollen. Und wertvolle Kontakte geknüpft – mit zwei Kommilitonen gründete er ein Tonstudio, mit vielen ehemaligen Kommilitonen arbeitet er weiterhin zusammen. Dass Komponisten üblicherweise freischaffend arbeiten würden, sei ihm recht spät klar geworden.

Marius Kirsten aus Engen-Welschingen komponiert heute in Ludwigsburg Filmmusik. | Bild: privat

„Es ist kein einfacher Lebensweg“, fasst Marius Kirsten zusammen. Und doch habe er keinen anderen wählen wollen. An seine Anfänge erinnert weiterhin Kurt Cobain: Das Idol der Grunge-Musik blickt von einem Poster an der Tür zum Kinderzimmer, an Marius Kirstens ersten Gitarre klebt noch ein Sticker. Das Leben des Komponisten ist heute weniger rockig, aber noch immer musikalisch.

