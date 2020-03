Kunstinteressierte wissen es: Sonderausstellungen im Städtischen Museum Engen eröffnen eine neue Sicht und locken Besucher aus dem weiten Umkreis an.

Unter dem Titel „Hölle & Paradies – Der deutsche Expressionismus um 1918“ rückt die neue Sonderausstellung ein spannungsreiches Jahrzehnt deutscher Kunstgeschichte ins Licht, das von tiefgreifenden Umbrüchen gezeichnet war. Mit so zahlreichen Besuchern schon zur Eröffnung hatte Museumsleiter Velten Wagner dann doch nicht gerechnet: „Ich bin platt“, war seine spontane Äußerung.

Eine Utopie von Gleichheit und Gerechtigkeit

„Von der Hölle des Ersten Weltkrieges in das Paradies einer Gesellschaft der Gerechtigkeit und der Gleichheit zu finden, war unter vielen Künstlern mehr als eine Hoffnung, es war eine Utopie“, ging Bürgermeister Johannes Moser in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung auf die damalige politische Situation ein.

Sein Dank galt den Leihgebern und den Sponsoren, allein hätte die Stadt die Kosten von 75.000 Euro nicht finanzieren können. Launig fügte er an, dass auch Museumsleiter Velten Wagner im Gemeinderat durch die Hölle gegangen sei, um dieses ambitionierte Projekt durchzubringen. Jetzt könne er sich im Paradies wohlfühlen, so Moser. Seinem Dank an Wagner für die akribische Arbeit schlossen sich die Besucher mit einem herzlichen Applaus an.

Künstler hoffen auf neue Menschen

Wagner hat 110 Exponate von 32 Künstlern zusammengebracht, die als „Zweite Generation“ des Expressionismus auf bekannte wie auch neueste künstlerische Stilmittel zurückgreifen konnte. „Der Begriff der ‚Zweiten Generation‘ zielt vor allem auf das Kollektivtrauma des Ersten Weltkrieges, der das Leben der Menschen in eine Zeit davor und eine Zeit danach teilte“, erläuterte Wagner in seiner Einführung.

Diese Künstler hätten sich nach einer neuen, freiheitlichen Gesellschaft mit selbstbestimmten Menschen gesehnt und alle ästhetischen Ausdrucksmittel eingesetzt, um ihre Vorstellungen ins Bild zu setzen. Die Ausstellung zeuge von dem erstaunlichen Stilpluralismus, den es innerhalb dieser Bewegung gab. „Der neue Mensch ist nach ihren Vorstellungen ein geistiger Mensch, der den Materialismus des 19. Jahrhunderts hinter sich lässt und in ein geistiges Zeitalter aufbricht“, so Wagner.

Glaube an konkrete gesellschaftliche Veränderungen

Alle Wünsche und Hoffnungen habe man auf die Zeit danach projiziert und sich alles in den Farben des Paradieses ausgemalt. Im Unterschied zu der ersten Expressionisten-Generation hätten die Künstler an ganz konkrete gesellschaftliche Veränderungen geglaubt. Die Frage, wie eine gewaltfreie Gesellschaft aussehen könnte, beschäftige uns noch heute.

Etwas Herausstechendes zeige sich in den Portraits: „Es geht nicht um die Darstellung eines Individuums oder um Psychologie, es geht um Metaphysik, um das, was hinter der Erscheinung liegt.“ Das zeichne diese Zeit und diese Kunst so sehr aus. Es sei eines der widersprüchlichsten, aber auch eines der fruchtbarsten Jahrzehnte der deutschen Kunstgeschichte. Den entsprechenden musikalischen Rahmen bot Siegfried Pfitzenmaier am Flügel mit Klavierstücken von Sergej Prokofiev, der auch in der Musik die konventionelle Form stark veränderte.