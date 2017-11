Engen/Gottmadingen Deutlich mehr Einbrüche: Die Polizei setzt auf verdeckte Präsenz

Deutlich mehr Einbrüche in Engen und Gottmadingen als im Oktober/November 2016 bestätigt die Polizei. Dafür sind die Fallzahlen in Stockach, Tengen und Steißlingen rückläufig.

So richtig glauben wollen es die Bürger offenbar nicht, was der Polizeisprecher Bernd Schmidt auf SÜDKURIER-Anfrage zu vermitteln versucht hat. Er verweist auf die "lageangepasste Intensivierung der verdeckten und offenen Streifentätigkeit" durch eine polizeiliche Ermittlungsgruppe, die in Radolfzell und Ravensburg angesiedelt wurde, nachdem die Zahl der Einbruchsdiebstähle 2013 und 2014 im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz stark angestiegen war.

In mehreren Kommentaren zur Berichterstattung über die aktuelle Zunahme von Einbrüchen in Engen und Gottmadingen sowie zur Forderung des Engener Bürgermeisters Johannes Moser nach mehr Polizeistreifen gehen die Autoren davon aus, dass das Personal für Polizeipräsenz fehle. Doch sowohl der Polizeisprecher, als auch der Präventionsfachmann Jürgen Harder versichern, dass die Ermittlungsgruppe eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote vorzuweisen habe und die Zahl der Einbrüche im Landkreis Konstanz bis Ende Oktober 2017 deutlich unter der der Vorjahre liege.

Doch in Engen und Gottmadingen beruhigt das niemand. Hier sind in den vergangenen drei Wochen vermehrt Einbrüche verübt worden. Im Oktober/November 2016 gab es fünf Einbrüche in Engen. In diesem Jahr sind es deutlich mehr. Die Polizei geht von mehreren Einzeltätern oder Tätergruppen mit eigenem Handlungsmuster aus. Fenster- und Türrahmen wurden angebohrt und Fälle häuften sich, "bei denen die Täter trotz der Anwesenheit der Bewohner in die Gebäude eindringen", teilt Bernd Schmidt mit. In Gaststätten mit Geldspielautomaten und Baucontainer wurde eingebrochen.

Wieder habe die auf Einbrüche spezialisierte Ermittlungsgruppe die Fälle übernommen. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bürger. Mit der Aktion "wachsamer Nachbar" hoffen die Beamten auf Informationen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge.