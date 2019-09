Der Begriff Diaspora bezeichnet Gemeinschaften, nachdem sie ihre traditionelle Heimat verlassen haben und über die Welt verstreut sind. Zugegeben, das klingt unkonkret und eher weit weg. Muss es aber gar nicht. Am Wochenende konnten die Einwohner von Engen gleich zwei solcher Minderheiten live und in Farbe beobachten – in rot-weiß und blau-schwarz, um ganz konkret zu sein.

Der Grund ist schnell erklärt: Der SÜDKURIER-Journalist, der auf seine Terrasse nach Engen eingeladen hatte, stammt aus der Südpfalz. Und wie sich das für einen Ex-Bewohner dieses gesegneten Landstrichs gehört, ist er Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Genau wie der Autor dieser Zeilen übrigens. Nun spielte „unser FCK“ am Wochenende gegen die „Barrackler“, jene Barbaren, die sich statt einer richtigen Fußballmannschaft dem SV Waldhof Mannheim zugehörig fühlen. Derby in Liga Drei.

Mitleid mit einem Mannemer

Grund genug, vom Hegau aus auf Deutschlands heiligen Fußballberg, den Betze, zu blicken und die rot-weiße Fahne zu schwingen. Und weil wir Rote Teufel keine Satanisten, sondern barmherzige Sportsmänner sind, durfte sogar ein weiterer SÜDKURIER-Mitarbeiter zuschauen, der sich mit seiner blau-schwarzen Waldhof-Kluft aber direkt als Fußballbanause outete.

Engen Eine Laola für Olli Sorg: Fußballprofi wird begeistert in Engen empfangen Das könnte Sie auch interessieren

In den folgenden 90 Minuten konnten wir parallel zu den 37 000 Zuschauern im Stadion ein Spiel verfolgen, das es in puncto Leidenschaft mit jeder Champions-League-Partie hätte aufnehmen können. Kein Wunder, dass Tore, ja sogar Außennetztreffer, auf der Terrasse erst mit Geschrei und anschließend mit süd- beziehungsweise kurpfälzischem „Gebabbel“ kommentiert wurden.

Immer wieder Bachmann...

Auf die Anwohner könnte die Geräuschkulisse bedrohlich sektenhaft gewirkt haben – spätestens als Namen wie „Timmy Thiele„ oder „Sulejmani“ mantrahaft wiederholt, ja fast beschworen wurden. Und wer ist dieser „Bachmann“, der mit dem Engener Talbach offensichtlich nichts zu tun hat? Sei‘s drum, müssen sich die Nachbarn gedacht haben. Beschwerden gab es nicht. Von einem so weltoffenen und toleranten Ort wie Engen hätten wir aber auch nichts anderes erwartet. Friedlich trennten sich auch die Mannschaften – 1:1. Wir freuen uns schon auf das Rückspiel. So der Fußballgott will gerne wieder in Engen...