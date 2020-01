Die Kerzen auf dem Adventskranz brennen, während Klaus Gresser erzählt, dass er sein gemütliches Zuhause am Engener Ballenberg bald für sechs Wochen mit einer Unterkunft in Uganda tauschen wird. Dort wird der vor kurzem pensionierte Schulleiter beim Aufbau und der Organisation der „Shak Primary School of Bulabakulu“, einer Grundschule, unterstützen. Die Reise in das afrikanische Land und die Aufgabe, die dort auf ihn wartet, flößen dem Pädagogen Respekt ein.

Und doch ist er davon überzeugt, dass sich bei seiner Reise nach Uganda alles zum Guten fügen wird. Zu dieser Überzeugung kam er, wie er erzählt, während er im Spätsommer auf den Spuren des heiligen Franziskus von Florenz nach Assisi pilgerte. Zuvor hatte er zum ersten Mal nach vielen Jahren Erfahrung einen Unfall beim Drachenfliegen. Er hatte vergessen, sich an den Drachen einzuhängen, bevor er losflog. „Mir war klar, im Normalfall endet dieser Flugfehler tödlich“, weiß der erfahrene Flieger. Klaus Gresser hatte unheimliches Glück und konnte das Krankenhaus nach ein paar Tagen wieder verlassen.

Depressionen nach Sehproblemen

Kurz darauf machten ihm aber seine Augen Probleme, für die die Ärzte vor Ort auch keine Lösung fanden und rieten, sich daran zu gewöhnen. „Ich dachte: So, mein Leben war bis hierhin schön, und jetzt kommt der ätzende Teil“, so die ernüchternde Bilanz Gressers. Nach einer Lasertherapie ging es Gresser auch nicht besser. Das Bewusstsein, dass er die Kontrolle verloren hatte und es dadurch zum Unfall kam, löste bei ihm eine Depression aus. Er konnte nicht mehr arbeiten, verließ das Haus kaum noch. Neue Hoffnung schöpfte er durch die Gespräche mit einem Therapeuten.

„Wenn das wieder gut wird, dann laufe ich einen Pilgerweg“, nahm er sich fest vor. Und es wurde wieder gut. Die zweiwöchige Reise zu Fuß sollte eine bewusste Auszeit in der Übergangsphase zwischen Beruf und Ruhestand sein. Auch davor hatte Gresser seine Bedenken, doch eine pilgererfahrene Freundin versicherte ihm: „Du kriegst auf dem Weg schon das, was du brauchst.“ Diesen Satz nahm sich der Engener zu Herzen und lief alleine durch die bergige Landschaft von einer Etappe zur nächsten. Immer wieder traf er dabei auf den Niederländer Hüb, mit dem er sich anfreundete und der zu seinem „wundersamen Begleiter“ wurde.

Kontakt mit dem Senior Expert Service

Schließlich erreichten beide auch gleichzeitig ihr Ziel, obwohl sie nie zusammen gelaufen waren. „Ich wollte unbedingt alleine gehen, das war meine Überzeugung“, so Gresser. Heute sagt er, das Gehen auf dem Franziskusweg war seine tiefste spirituelle Erfahrung und die kam ganz von alleine: „Ich brauchte mich gar nicht darum kümmern.“ Seine Reise schildert er detailliert in einem Buch, das er veröffentlicht hat.

Diese Gelassenheit und Überzeugung, hofft Klaus Gresser, kommt ihm nun auch auf seiner Reise nach Uganda zu Gute. Anfang des Jahres hatte er begonnen, sich Gedanken zu machen, was er im Ruhestand machen möchte. „Für mich war klar, ich übernehme das Hausmanagement“, erzählt er. Zusätzlich machte er sich über den Senior Expert Service (SES) schlau und füllte schließlich ein Formular mit persönlichen Daten und seiner beruflichen Expertise aus. Damit sei das Thema für ihn erst einmal erledigt gewesen. Er ging davon aus, dass eher praktische Fähigkeiten beim SES gefragt sein würden.

Jede Menge Impfungen nötig

Weit gefehlt, denn Anfang September kam bereits die Anfrage, ob er in Uganda unterstützen könne. „Der angefragte Zeitraum war bereits im Oktober“, gibt Gresser zu verstehen. Weil er da aber seine Pilgerreise geplant hatte, habe man sich gemeinsam auf Februar nächsten Jahres verständigt. Der ehemalige Schulleiter hofft nun, dass er dort eine Hilfe sein kann. Er hat bereits Fragen an die Schule geschickt, um sich vorab ein wenig einzuarbeiten. „Ich werde schauen, was ich vorfinde und mache dann eine Prioritätenliste“, so sein Plan.

Im Moment besucht er erst einmal sehr häufig seinen Hausarzt. Denn für seinen Aufenthalt in Afrika benötigt er jede Menge Impfungen. Er macht aber auch deutlich, dass ihn die Reise ins Unbekannte nicht kalt lässt: „Ich hab schon ein bisschen Angst, aber ich bin überzeugt, ich bekomme schon, was ich brauche. Jetzt nach dem Camino mache ich mir eigentlich keine Sorgen mehr“, schließt er seine Erzählung. Man darf gespannt sein, was er im März von seinem Afrika-Erlebnis zu berichten hat.