Engen vor 57 Minuten

Der Termin für die Bürgermeisterwahl im Herbst steht fest

Die Wahlen zum Bürgermeister finden in Engen am Sonntag, 31. Oktober, statt. Diesem Terminvorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu.