Der SPD-Ortsverein Engen zieht mit neuer und verjüngter Besetzung in den Kommunalwahlkampf. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, freuen sich die Mitglieder, eine gut gefüllte Liste präsentieren zu können: So treten in der Kernstadt Tim Strobel, Conny Hoffmann, Johannes Spinner, Gabriele Lederle, Franco Rose, Andy Gasteier, Tobias Strobel und Klaus Erdmann für die Sozialdemokraten an. Im Wahlbezirk Süd sind es Dennis Brügger und Alexander Stark. Für den Wahlbezirk Nord kandidiert Ralph Linke.

Nachdem 2014 keine Liste für die Gemeinderatswahl zustande kam, seien die SPD-Kandidaten umso motivierter, im Mai wieder in das Gremium einzuziehen: "Lange haben wir hierfür gearbeitet, uns mit Themen vor Ort auseinandergesetzt und immer wieder auf Probleme aufmerksam gemacht", sagt der Vorsitzende Tim Strobel. "Jetzt wollen wir selbst mitmischen und bringen uns aktiv mit ein." Man ist sich sicher, bei den Wahlen zum Gemeinderat ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mit der zusätzlichen Liste schaffe die SPD ein neues Angebot. "Denn es sehen sich ganz unterschiedliche Gruppen vertreten, die Engen widerspiegeln und die Chance bieten, neue Perspektiven in den Gemeinderat zu bringen", so Strobel.

Inhaltlich möchte sich der Ortsverein auf die Schwerpunkte bezahlbarer Wohnraum, Verkehrsinfrastruktur und -sicherheit sowie Bürgerbeteiligung und Transparenz stützen. Der Ortsverein wird sein Wahlprogramm in Kürze veröffentlichen. "Die Kandidaten haben viele große und kleine Ideen zusammengetragen, die Engen Stück für Stück lebenswerter machen. Wir freuen uns auf den Dialog mit unseren Nachbarn und Mitbürgern und blicken dem Wahlkampf optimistisch entgegen“, fassen die Mitglieder in ihrer Pressemitteilung zusammen. Des Weiteren tritt die Engener Fachärztin Angelika Strobel zur Kreistagswahl für die Sozialdemokraten an. Sie möchte gemeinsam mit dem Spitzenkandidat, Tengens Bürgermeister Marian Schreier, neue Akzente im Kreistag setzen.