von Jürgen Waschkowitz

"Zirkus, Zirkus, das ist unsre Welt", singen die jungen Künstler. Drei Tage lang war das Bürgerhaus Zimmerholz im Rahmen des Sommerferien-Programms der Stadt Engen ihre großartige Zirkusmanege. 32 Mädchen und Buben übten und lernten im Mitmachzirkus zusammen mit elf aktiven Jugendlichen des Circus Casanietto vom TV Engen und unter der Leitung von Christiane Schlenker zirzensische Kunststücke.

"Es ist auch dieses Jahr wieder eine bunte Mischung aus ganz neuen Teilnehmern und solchen, die schon ein oder zweimal mitmachten", sagt Christiane Schlenker. "Alle sind mit großer Begeisterung dabei, haben Ehrgeiz und ganz viel Spaß. Genau wie ich! Dieses Jahr kann ich sogar ein wenig aus dem Hintergrund agieren, denn meine Mitstreiterinnen haben schon so viele Erfahrungen gesammelt, dass sie das Programm fast alleine machen können", lobt sie. Lea Bayer bestätigt. "Es macht richtig Spaß mit den Kids zu üben."

Die Teilnehmer durften sich zwei Disziplinen aus den Bereichen Akrobatik, Jonglage, Balance oder Clownerie aussuchen, unter tatkräftiger Hilfe probieren und üben. Unermüdlich und voller Eifer waren die jungen Artisten beim Zirkustraining dabei, trainierten mit Tüchern, Reifen, Rollen, Diabolo und Bällen

"Wir sind in den zehn Jahren unseres Bestehens eine ganz tolle Truppe geworden", ist Christiane Schlenker richtig stolz auf den Circus Casanietto. "Alle rund 30 Mitglieder shelfen auch bei gemeinsamen Aktionen wie dem Ferienprogramm und geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen gerne weiter." Casanietto-Mitglied Emma Hauber bestätigt das: "Uns und den neuen Kindern hat es ganz große Freude gemacht", sagt sie, und ihre Ensemblekolleginnen Ranva Hoffmann und Emilia Held stimmen zu.

Den Kindern war beim Auftritt der Spaß an der Sache anzumerken. In tollen Kostümen nahmen die kleinen Künstler ihre Eltern und Freunde in einer einstündigen Show auf eine Reise in die Welt des Zirkus mit.

