von Jürgen Waschkowitz

Wie an der Börse die Kurse zeigten die Wetterkapriolen des Erlebnissonntag ein Auf- und Ab in den vergangenen Jahren: Mal Sonnenschein und Sommertemperaturen, mal Wolken und Regen bis zum Rückfall in den Winter mit Schnee und Hagel.

Auch in diesem Jahr litt die Veranstaltung unter Aprilwetter mit kühlen Temperaturen, Regenschauern und immer wieder bissigen Windböen. Die wenigen Sonnendurchbrüche schwemmten zwar immer wieder auch einige tapfere Besucher-Gruppen in die Straßen und auf die Plätze, die meisten Gäste aber verzogen sich lieber in die wärmenden Geschäfte oder die Hallen der Gärtnerei.

Der "harte Kern" gibt nicht auf

"Es ist schade für die Energie und vielen Arbeiten, die sich die Aussteller gemacht haben", bedauert Armin Weggler, Initiator und unermüdlicher Förderer des Erlebnissonntags. Er bringt auch dafür Verständnis auf, dass einige der Mitglieder, die früher dabei war, sich abgemeldet haben. "Es ist für die meist inhabergeführten Betriebe und Handwerker schon eine enorme Belastung bei den vielen administrativen Aufgaben, die es rund um den Verkauf oder die Dienstleistung auch noch zu erledigen gibt, noch einen Sonntag für eventuelle wenig oder sogar keinen Erfolg zu opfern", erklärt er die Schrumpfung bei den Teilnehmern des Erlebnissonntags. "Aber wir, der harte Kern, lassen uns nicht entmutigen, sind weiterhin optimistisch und wollen unseren treuen Kunden und den Besuchern einen schönen und angenehmen Tag anbieten", gibt sich Armin Weggler kämpferisch: "Für mich und mein Team ist es auf jeden Fall immer ein schöner, wenn auch anstrengender Tag."

Musik von Pirmin Wälder

Nicht nur die Gärtnerei Weggler zeigte sich optimistisch und innovativ, auch alle anderen Teilnehmer des Erlebnissonntags bemühten sich, die Scharte mit dem schlechten Wetter auszusetzen. Pirmin Wäldin spielte den ganzen Nachmittag unermüdlich seine gewohnt anregende Musik, mischte sich unters Publikum und erwärmte nicht nur die Herzen seiner Zuhörer. Die Stadtkapelle, die Schäterä Dätscher und der Stadtchor unterhielten abwechselnd mit flotten Weisen.

In den Geschäften und unter Sonnenschirmen ließen sich die spontanen Regenschauer ertragen, und jeder Augenblick mit ein wenig Sonnenstrahlen wurde spontan ausgenutzt zum Bummeln, Schauen und zu Gesprächen mit Freunden. Auch Parteien nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vorzustellen. Bei der CDU sorgte sogar ein wärmender Ofen für angenehme Atmosphäre.

Großer Applaus für die Kids des TV Engen

Optimistisch auch Max Mahler: "Wir haben noch keinen Erlebnissonntag verpasst. Ein Besuch hier gehört einfach zu unserem Pflichtprogramm der Veranstaltungen in Engen. Und auch das heutige Wetter kann uns nicht abhalten, denn wir halten uns nach der Devise, es gibt kein schlechtes Wetter, man muss nur richtig angezogen sein."

Mutig waren auch die Kids des TV Engen. Großen Applaus ernteten ihre zirzensischen Auftritte.

Bilder im Internet:

http://www.sk.de/