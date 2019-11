Der Engener Wald hat in diesem Jahr weniger an Käferbefall und Dürre gelitten als andere Wälder in der Region. Dafür gab es mehr Schäden durch Sturm. Das berichtete Revierförster Thomas Hertrich in der aktuellen Sitzung des Gemeinderats.

Im kreisweiten Vergleich ist der Wald in Engen damit gut davongekommen. Den Befall durch Käfer habe man auch durch die gezielte Begiftung von Bäumen niedrig halten können.

Forstbetrieb ist ein „Lotterie-Spiel“

Auf die Nachfrage von Armin Höfler (UWV) wie es künftig um den Forstbetrieb stehe, antwortete Hertrich: „Das ist ein Lotterie-Spiel. Man kann sich Mühe geben, aber eine Garantie dass das Verhältnis so bleibt, gibt es nicht.“ Der ebenfalls anwesende Leiter des Kreisforstamts Bernhard Hake verdeutlichte, dass nur ausreichend Niederschlag hilft: „Wir bräuchten die nächsten Jahre richtiges Sauwetter.“

Mit Blick auf den Bewirtschaftungsplan für kommendes Jahr erläuterte Thomas Hertrich, dass der Holzpreis derzeit an einem Tiefpunkt sei. Sturm, Käferbefall und Dürre sorgten für vermehrten Einschlag und damit für viel Holz auf dem Markt. „Damit brechen die Einnahmen weg“, schlussfolgerte Hertrich.

Deutlich weniger Gewinn

Bereits im vergangenen Jahr haben die sinkenden Preise für deutlich weniger Gewinn gesorgt. Im kommenden Jahr rechnet der Revierförster mit Einnahmen von 447 482 Euro aus der Holzernte und gleichzeitig mit Kosten von rund 82 000 Euro für die Aufforstung und rund 37 000 Euro für den Waldschutz. Für Verwaltungskosten, inklusive Personalkosten plant Thomas Hertrich mit 169 200 Euro.